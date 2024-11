¿Te imaginas celebrar la Navidad con canciones emblemáticas de películas taquilleras y montajes neoyorquinos, disfrutando además de exitosas composiciones que perduran en el tiempo? Studio Tres y Studio Concerts presentarán el 26 de diciembre, a las 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche (doble función), en el Gran Teatro Nacional, el fascinante espectáculo Ho Ho Ho Sinfónico, propuesta artística familiar que combina la majestuosidad de la música clásica con voces melódicas y una destacada big band dirigida por el maestro Carlos Ramírez Núñez y la dirección escénica de Fito Valles.

Los asistentes gozarán un concierto magistral con temas grabados eternamente en millones de corazones peruanos. Interpretaciones exclusivas de “Jingle Bell”, “Santa Claus is coming to town”, “All I want for Christmas is you”, “Silent Night” y “We wish you a Merry Christmas” invitarán al público a recordar con algarabía y nostalgia memorables momentos de la vida.

Si deseas regresar imaginariamente a tu infancia para reconstruir escenas imborrables, cuando veías en familia las historias de Santa Claus recorriendo en trineo las calles de New York o paseabas de noche por elegantes jardines adornados con luces, guirnaldas y nieve; entonces, Ho Ho Ho Sinfónico se convierte en la mejor opción para transportarte al pasado en medio de árboles navideños e impactantes melodías.

La magia de esta producción musical, diseñada por los mismos creadores de 90′s Sinfónico, también puede trasladarte a los antiguos auditorios donde Frank Sinatra, Dean Martin, Mariah Carey, Bobby Helms, Wham y Michael Bublé brindaron notables actuaciones. La dirección escénica está a cargo de Fito Valles, quien ha logrado esquematizar una atmósfera sensible y seductora para abuelos, padres e hijos.

Ho Ho Ho Sinfónico se presentará el jueves 26 de diciembre en dos únicas funciones, a las 4:00 de la tarde y 8:00 de la noche. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Espectáculo: “Ho Ho Ho Sinfónico”

Director musical: Carlos Ramírez Núñez

Director escénico: Fito Valles

Arreglista: Ricarte Cortez

Orquesta: Studio Concerts

Entradas a la venta en Joinnus: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-ho-ho-ho-sinfonico-gran-teatro-nacional-65456

Repertorio:

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU: Mariah Carey

CAROL OF THE BELLS: Mykola Dmytrovych Leontovych, John Williams

CHRISTMAS IS ALL AROUND: Billy Mack (Film Version)

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS: Frank Sinatra

IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS. Michael Bublé

IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR: Andy Williams

JINGLE BELL: Frank Sinatra

JINGLE BELL ROCK: Bobby Helms

LAST CHRISTMAS: Wham!

LET IT SNOW! LET IT SNOW! LET IT SNOW!: Frank Sinatra

OH HOLY NIGHT: Adolphe Adam / John Williams

ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE: Brenda Lee

RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER: Dean Martin

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN: Michael Bublé

SANTA TELL ME: Ariana Grande

SILENT NIGHT: Frank Sinatra

SOMEWHERE IN MY MEMORY: Tradicional / John Williams

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS: Popular

WHITE CHRISTMAS: Michael Bublé (ft. Shania Twain)

