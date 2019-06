José Carlos Alvariño: "Vargas Llosa tendrá un encuentro con los niños”

Síguenos en Facebook

A menos de un mes del inicio de la 24 Feria Internacional del Libro de Lima, José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), que organiza la FIL, conversó con Correo sobre los detalles de la llegada de los premios Nobel Mario Vargas Llosa y Mo Yan, además de lo que vendrá en esta fiesta de las letras enfocada en la obra del autor de Conversación en La Catedral.

¿Cómo han sido los pormenores de traer a Mario Vargas Llosa a la FIL?

Le escribí una carta a su secretaria acá en Lima, trasmitiéndole nuestro interés en hacerle una feria homenaje. No iba a esperar que me diga que viene o no: igual se la iba a hacer. Luego llegó su editora Pilar Reyes a Lima y, con Jerónimo Pimentel, nos juntamos. Me enteré ese día que había aceptado venir. Hicimos todo lo posible para que se sienta cómodo, tranquilo.

¿Qué actividades tendrá Vargas Llosa?

Estará en la ceremonia de inauguración. Y va a tener otras actividades el fin de semana. Tenemos tres, pero es probable que sean cuatro. Todavía estamos negociando un poquito más.

¿Vargas Llosa tendrá un encuentro con niños?

Sí, tendrá un encuentro con los niños. Él tiene un cuento infantil, que se llama Fonchito y la Luna, que no es tan conocido. Habrá una lectura, una cosa un poco libre, distendida, un encuentro donde no estará hablando de política ni será un diálogo literario. Este encuentro con los niños será inolvidable para ellos y sacará una faceta de Vargas Llosa que hasta ahora yo no he visto. Ingresan un adulto y un niño. Los que puedan entrar, porque la sala tiene una capacidad limitada, lo disfrutarán mucho.

¿En la inauguración asistirá alguna autoridad?

Ya invitamos al presidente Vizcarra. Él nos dijo que sí va a venir. Todavía no nos confirman, pero siempre es así: una tensión dramática cuando lo esperamos. Y también estarán el alcalde de Lima y el de Jesús María, la ministra de Cultura y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

¿De qué se hablará ese día?

De la Ley de libro. Se consiguió la prórroga el año pasado por un año, pero el proyecto ya estaba avanzado, ya había casi dos años de trabajo. Pero cinco ministros de Cultura después, seguimos esperando y tenemos a un Ministerio de Economía que quiere aplicar a rajatabla el pragmatismo de eliminar las exoneraciones. En octubre se vencen los beneficios tributarios. No queremos que los libros suban de precio para la gente. Es un beneficio para el público, que puede comprar más barato.

La gente acudiría más a la piratería...

El Ministerio de Economía quiere fomentar la piratería, porque yo no veo otra razón para poner IGV a los libros.

Volviendo a los invitados, ¿cómo serán las actividades de Mo Yan?

Mo Yan, quien es un escritor extraordinario, viene hacia el final de la feria. No se va a encontrar con Vargas Llosa. Habrá dos o tres encuentros con el público. Dicen que traducir el chino es muy difícil, pero tenemos eso resuelto con la embajada. Mo Yan tiene la agenda apretada: visitará Cusco con su hija, con quien hubo un diálogo fluido en inglés, y su nieta, y luego se va a Chile.

Si bien la FIL goza de buena salud, ¿qué le falta para seguir creciendo en la región?

Sufrimos mucho por el monto en que invertimos en hacer el recinto ferial. Es un costo muy grande y no tenemos apoyo del Estado, como pasa en otros países. No es que yo quiero estar con la mamadera del Estado. En todos los países, las ferias de libro son de interés nacional. Estados Unidos, Francia, Alemania o Inglaterra gastan millones de dólares en adquisiciones para sus bibliotecas públicas y en actividades de proyección hacia los ciudadanos, porque se trata de poner el libro al alcance de los ciudadanos. Eso es lo que nos falta y nos quieren apuñalar con el IGV. Pero tenemos una ministra de Cultura que comprende al sector cultural. Y espero que Oliva no se convierta, como dijo un expresidente de la CPL, en el ministro mata libros, que ese no sea el mote al futuro del ministro.

Igual, la fiesta de los libros continúa...

La fiesta se va a dar, ya está todo listo. Ya estamos cada vez más proyectados, pensando en las ferias de los próximos dos años y hasta de 2022. Ya contamos con el invitado del próximo año, tenemos en la mira lo que será la Feria del Bicentenario.

¿La del Bicentenario será dedicada totalmente al Perú?

Sí, vamos a ver todavía. No puedo adelantar tanto.

Dato

17 días durará la 24 Feria Internacional del Libro de Lima.

Perfil

José C. Alvariño, presidentede la CPL

Nació en Montevideo, Uruguay. Fue director del fondo editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es director comercial de Peisa.