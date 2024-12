Escribir poesía siempre es un desafío en tierra de poetas como es el Perú, a la par de hacer difusión cultural, eso lo sabe nuestro entrevistado José Carlos Botto Cayo.

¿Cómo el proceso de escribir “Las cuatro estaciones”? “Las cuatro estaciones” representa un recorrido por mi trayectoria poética, simbolizando el paso a través de los distintos períodos vitales del ser humano. El título surge de una analogía con los ciclos naturales, pues nuestro caminar por la existencia atraviesa múltiples fases: desde el despertar a la madurez, el descubrimiento del romance, la plenitud del amor, hasta su eventual conclusión. Cada capítulo refleja una temporada diferente de este viaje personal, estableciendo un paralelo entre los cambios estacionales y las transformaciones que experimentamos.

¿De qué manera tus viajes como periodista han alimentado tu voz poética? Es interesante la pregunta. Durante mis inicios como periodista en los noventa, aunque escribía poesía, no consideraba integrarla en mis artículos. En aquella época, mantenía un cuaderno en mi habitación donde plasmaba constantemente mis pensamientos; era una forma de liberar aquellas emociones que me perturbaban. Cuando me trasladé a Estados Unidos en 1999, descubrí una extensa comunidad de poetas en internet. Este hallazgo me llevó a participar en una plataforma web donde se publicaba por categorías temáticas. Allí comencé a crear entre tres y cinco poemas por tema, lo que marcó el nacimiento de mi voz poética. Fue en el extranjero donde publiqué mis primeros poemarios y desarrollé mi obra, relegando temporalmente mi labor periodística.

¿Qué rol crees que juegan la poesía y el arte para inspirar el cambio social? Es complejo responder esa pregunta, ya que no solo la poesía interviene en nuestro quehacer diario. En mi caso, los versos reflejan principalmente mi mundo interior, sin dejar de lado el contexto social. Pertenecemos a una sociedad marcada por numerosos conflictos, y mi generación creció en medio del caos, la indiferencia y el temor. Estas vivencias se plasman en la expresión lírica, impregnando nuestro lenguaje interior tanto de manera directa como indirecta. Con el transcurrir del tiempo, abandonamos nuestro yo anterior y nos transformamos durante este extenso recorrido. Somos seres en constante evolución.

Algunos escritores consideran que el componente político debe impregnar cada verso, postura que resulta válida. Cada quien debe manifestarse con autenticidad en su obra y transmitir el universo que habita en su interior.

¿Cómo es la experiencia en el proyecto Poetas del Bicentenario? La vivencia resulta fascinante y gratificante. El empleo de internet como puente para conectar con escritores de diversas latitudes crea una oportunidad única. Nuestro planeta trasciende sus dimensiones físicas para transformarse en un espacio lírico compartido. Las barreras de la creatividad se desvanecen y, durante un lapso de cinco horas, los poetas disfrutamos del intercambio de nuestras creaciones.

¿Qué nuevos temas o estilos te gustaría explorar a futuro? Yo pienso que seguiré con mi estilo libre y sin restricciones, a lo cual debe sumarse el uso de los medios digitales para difundir la poesía a través de breves producciones audiovisuales que acerquen nuestro arte al público. Actualmente, me dedico a la creación de videopoemas y cuartetos. Considero que representa una forma innovadora de explorar la expresión artística, aprovechando el poder de la imagen para potenciar el impacto de los versos.