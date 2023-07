Otra vez sobre las tablas. La actriz peruana Katerina D´Onofrio presenta el monólogo “Ausente”, bajo la dirección de Ernesto Barraza Eléspuru, en el local de Selina (Alcanfores 465, Miraflores). Allí ofrece una historia muy íntima y personal que se escribió durante la pandemia, y que pretende poner en evidencia una realidad sobre la salud mental y emocional que vivimos las personas en general.

El monólogo busca confrontar a los espectadores con la soledad y reflexiona sobre la (in)capacidad que tenemos para afrontarla, cuando en vez de buscarla se nos impone a la fuerza. “Sinceramente, llegó un momento en mi vida pospandémica en el que de verdad estaba dudando de si hacer teatro otra vez. [...] Creo que lo que me ha ayudado a presentarla [”Ausente”] es porque estoy tratando eso mismo [la historia], entonces es una especia de catarsis y liberación”, comenta la actriz.

¿Cómo te sientes con tu regreso a los escenarios?

No me di cuenta de lo fuerte que había sido [pensar en regresar] hasta estar enrumbada en un nuevo proyecto que no era “Ausente”, y no pude, tuve que dejarlo porque tenía constantes ataques de pánico. Me ha dado la confianza de regresar un texto muy personal y particular como “Ausente” en donde todo es muy íntimo. Además, ya pisé el escenario otra vez y se siente una cosa que remueve mucho.

¿Qué fue lo que te hizo pensar en no regresar al teatro?

Me sentía muy expuesta, si bien mi trabajo es eso, probablemente algo había que no cuajaba. No sé si era porque iba a ser en un espacio muy grande y sentía que iba a estar desprotegida, porque ahora mi sensibilidad ha crecido a la ene con esta pandemia.

Pero “Ausente” te hizo cambiar de opinión...

Aunque no parezca no soy tan sociable, pero con la pandemia no era una elección estar sola y nos obligaron al punto de sentir después la necesidad de salir y juntarme con otra persona. Entonces, “Ausente” también trata de eso, habla de cómo este personaje comienza a sentirse muy cómodo en soledad.

¿Qué significa esta obra para ti?

Me puso en tela de juicio primero pasar de la comodidad al temor. Yo que me creía la muy solitaria por momentos, pero me di cuenta de que necesitaba diálogo, ya no el diálogo interno, sino comunicar. Como actriz, soy comunicadora, y tengo que contar una historia, entonces cuando me viene ese temor de no volver nunca más dije: ‘pero mis ansias de comunicar siguen, entonces debo llevarlo por ahí’.

Al ser el tercer estreno de “Ausente”, pero esta vez en formato presencial, ¿sientes que has evolucionado?

Estamos jugando con los tiempos. Va a ser una locura porque hemos amalgamado las distancias entre el primer “Ausente” y este frente a un público presente. Entonces, mientras narro una historia que también está proyectada por momentos, se va a ver y sentir una comunicación que por momentos se juntan.

¿Cuál es tu propósito con este monólogo?

Más que para entender y racionalizar la obra, creo que va a ser mucho más sensorial y emocional. Las personas no tienen que decirme si entendieron o no, pero si te activé algo específico en el corazón, en la piel y no sabes ni siquiera qué es ni cómo explicarlo, entonces para mi bacán.

¿Por qué debemos ver “Ausente”?

No solo es una obra sobre la pandemia, es una obra sobre la sobrevivencia y la capacidad de no buscar la soledad como una forma negativa sino como un refugio, pero cada uno ya decidirá qué quiere ver en eso. La soledad ha activado algo en nosotros y creo que para mí trata mucho de esa sobrevivencia.

Perfil

katerina D´Onofrio es actriz

Bachiller en Artes Escénicas de la PUCP. Premio a mejor actriz por papel protagónico en La Última Tarde en el Festival de Punta del Este en Uruguay, así como Premio a mejor actriz en la 45 edición del Festival de Gramado en Brasil.

15 minutos teatro presenta “Ausente” en Selina Miraflores.

20 soles la entrada a través de Instagram.

23 agosto finaliza la temporada de Ausente.