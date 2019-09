La aventura de ser mamá llega con un musical

Síguenos en Facebook

Érika Villalobos, Rossana Fernández-Maldonado, Gianella Neyra y Alexandra Graña protagonizan la obra Madres, el musical. Esta puesta en escena ha recorrido distintos escenarios de los Estados Unidos, Australia y Europa, y ahora llega al Perú de la mano de Denisse Dibós, en la producción, y Giovanni Ciccia, en la dirección.

La obra de Sue Fabisch, que presenta música y genera diversas emociones, narra la tremenda aventura de ser mamá. Dani va a tener un bebé y se pregunta si ello será fantástico, increíble o mágico.

“Esta obra no solo es divertida, sino que encierra un mensaje, que es el revalorizar a esa mujer, a esa madre que muchas veces no es considerada en un hogar. Acá abordaremos a distintos tipos de madre. Se van a divertir y a la vez a entenderlas un poco más”, señaló Ciccia.

PARA TODOS

“Uno de los motivos que me incentivó a presentar la obra es ver en qué estamos aportando a la comunidad. Queremos decir algo en particular que nos interesa, por eso está dirigida a todas las personas que pasan por el trabajo de criar a un hijo; y no me refiero solo a una madre biológica, porque también hay hombres que crían con todo el amor. Este musical no discrimina género, sexo ni nada”, aseguró Dibós.

En octubre se unirá al elenco la actriz Rebeca Escribens, quien reemplazará a Gianella Neyra. El musical incluirá 20 canciones originales escritas por Sue Fabisch, entre ellas “Los niños se fueron a dormir”.