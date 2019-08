Síguenos en Facebook

En la feria de las vanidades, el argentino Lalo Mir, conductor de Encuentro en el Estudio y hombre de radio con 40 años de oficio, no es un asistente habitual y menos le quita el sueño serlo. “Yo hago una vida normal, no soy ninguna estrella, soy un trabajador de la radio y, a pesar de que todo el mundo me conoce por la televisión, sobre todo por los últimos diez años de Encuentro en el Estudio, voy al súper, al banco, tomo colectivo, el ‘subte’, ando por la ciudad como cualquier hijo de vecino”, cuenta Mir, amante de los viajes, de la sencillez, de hablar con la gente, de no creerse el indispensable.

Para un comunicador significa algo ese contacto con la gente, tomar un bus...

No significa nada. Susana Giménez no toma un colectivo hace 40 o 50 años y Tinelli lo mismo, y mira el rating y éxito que tienen. Esa opción simplemente es el camino que uno elige. Porque el star system también atrae, pero creo que cada uno se hace un camino de alguna manera.

¿Y ese camino cómo empezó?

Luego de dedicarme a la publicidad y producir programas, empecé a conducir en Radio Del Plata 9 p.m. y comencé a tratar con músicos; estamos hablando de hace casi 40 años. El ambiente del rock lo conozco todo, inició en el año 82, en la época de las Malvinas. El primer casete de Soda Stereo lo pasamos nosotros, y el de La Torre, Memphis, Dulces 16, Virus. No es que éramos adelantados, éramos los únicos. Entonces, las bandas venían con el casete a nosotros porque ellos los llevaban a todas las radios, pero nosotros los pasábamos aunque dudásemos de su calidad. Preferíamos variedad y allí aparecieron montones de grupos. También trabajé en Rock and Pop muchos años, y allí me abrí a invitar y pasar música que no era precisamente del estilo de la radio: world music, cuarteto, cumbia, folclore. Todo eso me fue dando un background poderoso.

Sin pensarlo se empezó a gestar allí un estilo de lo que sería Encuentro en el Estudio...

A mí me llama la productora La Brújula y me contratan como conductor. El concepto lo tenían un poco ellos y lo terminaron de formatear conmigo porque tenían la idea de que debía de ser parte del diseño:un cantante en un estudio emblemático, música en vivo y una charla casi de amigos.

¿Por qué nunca estuvo Charly García?

Nunca fue posible. Yo estuve varias veces con él cuando nosotros empezamos el programa, pero estaba en su peor momento de salud, y luego, cuando estaba mejor, no había estudio o no estábamos en temporada.

¿Y Cerati, Spinetta?

Ya estaba todo arreglado para hacerlo con Gustavo, pero le dio el derrame y luego se murió. Con Spinetta, la culpa de que no grabáramos la tuvo su equipo de trabajo, que siempre nos ponía peros, hasta que en un concierto en Chile me encuentro con “El Flaco” y él me pregunta por qué hasta ahora no habíamos grabado Encuentros. “Hace un año que los estamos llamando y me dicen que no”, le cuento. En ese momento, llama al mánager y le dice: “¿Por qué no le dan bola a Lalo Mir?”. “En la próxima temporada hacemos Encuentro”, les ordenó. Ya saben todos lo que pasó, al poco tiempo se enfermó y ya no se pudo.

Lalo, ¿las radios musicales aún son las que marcan la pauta y hacen éxitos?

El éxito en Buenos Aires es el trap y el reggaetón, que son tendencia en Spotify y YouTube, y no hay radios que difundan estos géneros. Entonces, los generadores de los hits están fuera del circuito de la radio.

Desde hace algunos años hay un cambio brutal...

Los jóvenes no escuchan radio. Mis hijas tienen 25, 22 y 16 años y escuchan Spotify, YouTube, tienen todos los botones en el celular, pero no saben qué es un aparato de radio...

Debemos estar al día con las nuevas tendencias; sin embargo, hay algunos colegas, por ejemplo, que desprecian el género urbano, excelsan el pasado...

Tenés que estar abierto a todo. El mundo cambia cada vez más y vertiginosamente, y si te pierdes el tren, te quedas uno, dos pueblos atrás y cómo hacés luego para alcanzarlo, ya tomaste el tren viejo. El deseo y la curiosidad son dos cosas que mueven al ser humano, no solo para el que trabaja en la radio; en general, en la vida.

