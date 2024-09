Tras la publicación de su primera novela “Mujer desaparecida” (2019), el actor y escritor peruano Luis Galli, retomó sus actividades artísticas en Nueva York, ciudad en la que reside. Nunca imaginó que años después tendría que volver a la literatura para completar “El bosque de Cucho”, cuento que su hermana María Ángela dejó inconcluso y quien le hizo prometer antes de su muerte que él lo completaría. La historia que promueve el cuidado del medio ambiente y el Amazonas, está a punto de ser lanzada en inglés y de ser presentada en las Ferias del Libro de Nueva York y Ottawa. “No es fácil completar algo avanzado, pero yo conocía bastante a mi hermana, y sabía por dónde iba. Tuve que adecuar mi estilo al suyo para poder mantener, digamos, esa misma línea a lo largo de toda la obra”, cuenta Galli.

Escribir y asociar de alguna y otra forma la tragedia no debe ser tan fácil. Sí, el golpe inicial de escribir para niños fue doloroso por la muerte de mi hermana, pero me dio ese oficio de escribir para los pequeños que no lo tenía. Yo sabía del valor de lo que había hecho mi hermana, porque me pareció riquísimo en el momento que lo leí.

Ese encargo de tu hermana definitivamente te ha abierto interesantes posibilidades en la literatura infantil.

Totalmente, se han abierto opciones que yo jamás imaginé, por ejemplo la Feria Iberoamericana del Libro, es una feria importante en Canadá, donde se ha presentado Isabel Allende. Cuando me dijeron eso, guau, yo les dije, pero voy a presentar, o solo voy a exponer solamente los libros en la zona de ventas, no, no, queremos que tú presentes, me dijeron. Lo de Nueva York fue porque ya había presentado “Mujer desaparecida” allí, y ellos mismos me comunicaron porque habían visto las noticias en Internet sobre “El Bosque de Cucho” que lo había hecho bilingüe, y me dijeron te queremos.

El actor Luis Galli, radicado en Nueva York, será presentador de los Hola, premios para el talento latino.

¿La versión en inglés de ‘El bosque de Cucho’ ya está lista? La versión en inglés la traduje yo, contraté a una editora, y con ella hemos ido trabajando página por página, revisando el estilo, y he añadido líneas para enriquecer los personajes. La edición en inglés se está imprimiendo en Lima.

¿La literatura te está quitando espacio a la actuación, que es la carrera en la que más te desarrollas? La verdad, estos dos últimos años los he dedicado más a la escritura, tanto, que ya tengo tres capítulos hechos de mi tercer libro que se llama “Cómo matar un ángel”. Pero también tengo un compromiso para filmar en Puerto Rico, entre enero y febrero del próximo año. Cuando eres actor, eres una pieza del engranaje, te ajustas al director, y tienes que estar con todos tus compañeros , y el proceso de producción. Por el lado del escritor, tengo todo bajo mi total control, porque tú puedes parar de escribir y luego retomarlo y nadie te está controlando las fechas y los tiempos, salvo de que ya hayas pactado con la casa editorial, ahí sí hay que cumplir.

¿Hay algunos proyectos con ‘El bosque de Cucho’ al margen de una posible continuación? Lo que hay es un proyecto de película del “El bosque de Cucho” en animación, pero eso requiere financiamiento, y me encantaría que alguien se interese por ese proyecto. El 30 de septiembre tengo que entregar premios en Nueva York, los “Hola” donde va a ir Eduardo Verástegui, autor de la película “Sonidos de libertad”, entonces ojalá pueda hallar contactos en ese evento. Quiero el financiamiento para la película, y quiero tomarme el tiempo para hacerlo, pero tengo las clases, la tercera novela, las giras del libro, la película, que puede ocurrir en enero o febrero. Tengo que organizarme mejor, es una empresa que ha empezado a rodar y me presenta un panorama emocionante.