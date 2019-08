Marcello Rivera: “Los actores buscamos transmitir emociones, no ser famosos” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fue así como Marcello Rivera pisó por primera vez las tablas del Teatro Británico, las mismas que hoy lo reciben para interpretar a Atahualpa en la puesta en escena Camasca, un montaje que está basado en hechos reales y narra los últimos días del incanato.

En la obra tocan temas como la lucha de poder y la corrupción en la época incaica. Sin embargo, esos mismos problemas vemos hasta ahora. ¿Por qué crees que esto continúa?

Porque la humanidad está un poquito enferma (risas). La corrupción ha existido desde el inicio de la humanidad y deberíamos erradicarlo o por lo menos ser conscientes de que existe y obrar de la manera correcta. Por culpa de la corrupción los presidentes están terminando presos .

Ante estas situaciones que afronta el país, ¿qué papel debe cumplir el teatro?

Bueno, una de las tareas principales del teatro es poner en vitrina temas vigentes que como sociedad nos compromete para ayudar a cambiar un poco el país.

Un actor en el Perú debe ser holístico y tú has entendido este concepto, ya que eres iluminador, escenógrafo, director...

Definitivamente, todas las habilidades que yo he desarrollado han sido a raíz de mi experiencia en el teatro o en televisión. Empecé a interesarme más por el manejo y distribución del espacio o las atmósferas logradas por la iluminación de forma repentina. Luego, ya con mi grupo de teatro Ópalo, comenzamos a investigar más sobre estos temas y me hice escenógrafo e iluminador. Soy un poquito hombre orquesta (risas).

Aparte de la actuación, vemos en tus redes que eres apasionado con la fotografía...

Sí, ya posteriormente he ingresado a la fotografía, que es una de mis pasiones; me encanta y afortunadamente me da para comer. Soy feliz con las cosas que hago y curiosamente todas están relacionadas con el arte.

A pesar del aumento de las producciones, ¿sigue siendo complicado vivir de la actuación?

Creo que si uno se dedica solo a la actuación, sí es peligroso porque no hay mucho trabajo. A pesar de que hay más que antes, también hay muchos más actores con ansias de entrar a este mundo. Es una lucha constante. Si alguien quiere dedicarse a la actuación, yo le recomendaría que también desarrolle otras habilidades y no solo se quede en esto.

Eres un actor de perfil bajo; sin embargo, el público siempre ha reconocido tu trayectoria. ¿Cómo te sientes con eso?

Agradecido. Me contenta saber que soy un actor que no está en el ojo de la tormenta, nunca me ha interesado estarlo, ni me interesará. Sin embargo, el reconocimiento del público siempre está de mi lado. Finalmente, nosotros los actores buscamos transmitir emociones, yo no trabajo para ser famoso ni para que me miren, eso es solo una consecuencia.

¿Las emociones que afronta un personaje pueden afectar la vida del actor después de la interpretación?

De hecho estamos expuestos, porque los actores tenemos una sensibilidad propensa, pero los actores debemos saber sacarnos los personajes y volver a ser nosotros. Es parte del ejercicio y aunque no parezca, estas emociones que afronta el personaje nos ayudan a conocernos más.

¿En qué medio crees que los actores tienen menos libertad para interpretar?

Mmm... Creo que en la televisión, porque es un medio más comercial, creo que se buscan patrones. Siempre hay que tener en claro que la riqueza de un actor está en interpretar todo tipo de personajes.