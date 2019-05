María Emilia Cornejo: El fuego de la muchacha mala de la historia

Síguenos en Facebook

La poesía de María Emilia Cornejo es íntima, descarnada, avasalladora en su erotismo y conmovedora cuando retrata su soledad a través de las palabras. Así también fue la vida de la poetisa, que murió a los 23 años sin publicar un libro, pero dejando un legado poético que sigue atrayendo lectores y nuevos rescates como Soy la muchacha mala de la historia (Paracaídas, 2019).

En este libro, el periodista y escritor Pedro Casusol presenta una investigación sobre la vida y obra de la poetisa, y reúne poemas inéditos, algunos tomados del “cuaderno de francés”.

Para ello, desde 2015, Casusol realizó durante un año y medio una serie de entrevistas a familiares; amigos, como Emilio Horna, quien conversó con la poetisa el día de su muerte; y personas que estuvieron relacionadas con la corta pero intensa vida de María Emilia Cornejo.

“El libro tiene forma de poemario póstumo de María Emilia, con ensayo e interpretación de la obra, un poco de biografía. Es un libro híbrido”, dijo Pedro Casusol.

INVESTIGACIÓN

La primera vez que Pedro Casusol leyó a María Emilia fue en una librería, donde trabajaba un amigo suyo, y su inmersión fue tanta en el poemario En la mitad del camino recorrido que se llevó el ejemplar sin darse cuenta de que lo había robado.

“De la lectura, me quedaron muchas preguntas con respecto a la figura de María Emilia. (...) La propuesta de lectura de este libro es distinta y estamos publicando no solo poemas encontrados en el ‘cuaderno de francés’, sino también poemas que ella llegó a publicar en vida, como el de la plaqueta Gesta. Era una deuda del Perú, de alguna manera, con María Emilia”, contó Casusol a Correo.

El libro también cuenta con los poemas de Cornejo escritos en el llamado “cuaderno de francés”, donde se encuentran los textos originales de los poemas “Tímida y avergonzada” y “Como tú lo estableciste”.

Casusol también utilizó este material de primera mano para señalar que “nada de esto puede poner en duda la autoría de sus versos”, con respecto a la polémica de la “intervención” de José Rosas Ribeyro y Elqui Burgos en los poemas que, luego de su publicación en la revista Eros en 1973, impulsó la obra de María Emilia Cornejo.

CUADERNO

Charo Arroyo, amiga de Cornejo, tuvo el “cuaderno de francés” por más de 40 años y lo entregó a la familia de la poetisa. En las hojas del cuaderno, donde tomaba apuntes de sus clases de francés, no solo se hallan las primeras y finales versiones de los poemas, escritos a mano, que luego el Centro Flora Tristán publicó en el libro En la mitad del camino recorrido (1989), sino que también está la forma como María Emilia escribía sus poemas.

“Es un cuaderno muy valioso que Ana (gemela de María Emilia), por algún motivo, no me lo dio hasta el final. De repente quiso ver qué tan serio era yo con el proyecto. Me lo entregó en enero, cuando el libro ya estaba cerrándose. Fue un documento muy importante para la investigación. (...) María Emilia tenía una versión de En la mitad del camino recorrido que mandó al concurso Casa de las Américas. La familia conservaba un manuscrito, anillado o mecanografiado, y alguien llega para hacer un estudio sobre María Emilia, se lleva el original y nunca vuelve a aparecer”, contó Casusol.

Ahora, en tiempos donde la lucha contra el machismo está vigente, la poesía de María Emilia Cornejo, quien para Casusol es una “protofeminista”, vuelve a hablar desde su cuerpo, sus goces y sus tristezas, para que intentemos comprender lo incompresible del fuego de la muchacha mala de la historia.

DATO

El libro se presenta hoy, a las 8 p.m., en un conversatorio sobre la vida y obra de María Emilia Cornejo en la Feria La Independiente.