Mariella Sala: "El Perú sigue siendo un país muy desigual"

Síguenos en Facebook

La violencia más sutil, como la que ocurre en casa o en un microbús, y la mortal, la del feminicidio, se hallan en "Desde el exilio" (Cocodrilo Ediciones, 2019), de Mariella Sala, un retrato de los 80 que bien puede tener el rostro de estos años: mujeres oprimidas, asfixiadas, por el machismo.

Por ello, la lectura de dicha publicación llega a estos tiempos de injusticias y luchas como una forma de ponerse en la piel de las víctimas, en un país lleno de desigualdades.

¿Cómo ha sido volver a encontrarse con estos textos?

Fue maravilloso porque por primera vez tuve un editor. Con la gente de Cocodrilo Ediciones nos hemos reunido varios meses a revisar cuento por cuento. Hice una selección, saqué algunos nuevamente. Y he puesto otros muy antiguos, como "Noche limeña". Con este libro ya me quedo tranquila.

Lo que no ha cambiado es el contexto de violencia en que viven las mujeres...

No pensé que mis cuentos seguían vigentes. Yo escribí lo que sentí y vi en esa época y nada ha cambiado. Aunque ahora es algo como de sentido común, que esta situación existe.

Sus personajes descubren el amor, exploran su sexualidad, pero con cierto miedo o bajo una sombra opresora. ¿El placer es algo que antes se negaba a las mujeres y ahora se ha ido recuperando?

Ahora las mujeres tienen mucha más rebeldía y la expresan. Yo he sido una persona muy rebelde. Y no en el sentido de protesta, sino en una rebeldía interior, espiritual. Escribir es desentrañar y, al momento de hacerlo, sentía que el mundo en el que vivíamos era de hombres: que las mujeres estaban y no estaban. Yo quería más libertad para todo. En mis cuentos, por ejemplo, hay mucho rechazo al mundo doméstico, porque para mí eso ha sido como una cárcel.

“Una mujer que cuida su casa termina siempre por volverse invisible. Sucede lentamente, sin que ella lo note”, se lee en uno de sus cuentos...

Y se vuelve invisible. Ella está ahí, hace todo, y todo el mundo asume que está ahí para todos: esposo, hijos, nietos.

Parece una película de terror diario...

Es una hipérbole, pero sí. Ahora que ha empezado todo este movimiento feminista, yo miro y recobro la esperanza. Están luchando por su libertad y diciendo lo que quieren decir, sin tamizar sus mensajes para no ser expulsadas.

Entre apoyo y críticas, el feminismo sigue posicionándose en el debate. ¿Qué le falta para seguir avanzando?

Se dice que el siglo XXI es el de las mujeres y yo creo que sí lo será. Y esto viene acompañado de hombres que ya no son los machos. Confío en los jóvenes. Hay un cambio, pero este país es desigual en muchas formas: discriminan por raza, cultura, dinero. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener seres invisibles. Porque los seres invisibles no te van a conmover. El Perú sigue siendo un país muy desigual, que menosprecia al otro.

Portada del libro

Perfil

Mariella Sala, escritora y filósofa

Nació en Lima en 1952. Sus relatos han sido publicados en revistas y antologías en español, inglés, alemán y francés.

Fundó la revista Viva y el Fondo Editorial del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.