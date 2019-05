Mayella Lloclla: "Lo más importante es la igualdad entre todos”

Síguenos en Facebook

La actuación llegó a su vida por pura casualidad, pero se quedó de manera definitiva. Tras haber realizado teatro, televisión y cine, Mayella Lloclla ha encontrado su camino. En entrevista para diario Correo, la actriz habla sobre sus inicios y su posición frente a temas como el feminismo y el aborto.

Cuéntanos de tu ingreso al mundo de la actuación...

No fue una decisión de la noche a la mañana, sino más bien un descubrimiento de lo que podía y me gustaba hacer. Comencé participando en una obra de teatro donde mi hermana colaboró; ella es pedagoga teatral. Luego las cosas se fueron dando hasta que llegué a participar en la miniserie sobre la vida de Dina Páucar.

¿Cómo manejaste la fama en ese momento?

No me di cuenta en lo que estaba metida hasta que comenzaron a pedirme fotos y saludarme en las calles. No recuerdo ni jamás sabré cómo salí en aquellas fotos, pero desde entonces comencé a tomarme las cosas con calma y a enfocarme en mi trabajo.

¿Qué te valió para tu ingreso a la actuación?

La pasión y la energía. Si uno sueña y tiene el pensamiento de que va a lograr algo, con el trabajo como canalizador, todo se puede conseguir en la vida.

¿Prefieres el cine o la televisión?

Cuando tuve mi primera oportunidad de hacer cine, me di cuenta de que era lo mío. Todo se fue dando de tal manera que, cuando me realizaban propuestas para televisión, yo ya me encontraba grabando o en planes para realizar otras producciones para cine.

¿Fueron decisiones difíciles?

No, y no me apena haber rechazado algunas ofertas, porque sabía que el cine era el camino que tenía que seguir.

¿Crees que existe argolla en la actuación nacional?

Siempre hay grupos que se sienten cómodos trabajando entre amigos, ya se conocen, la dinámica fluye. Sin embargo, creo que, como en toda profesión, se deben dar oportunidades a personas nuevas con quienes no has trabajado antes.

¿Puede llegar a ser repetitivo tener a los mismos actores?

Sí, cansa visualmente siempre ver a los mismos actores, a menos que haya una transformación realmente impresionante entre personaje y personaje.

¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera?

Hacer la película El vientre. Siete meses antes acababa de convertirme en mamá y me tocó este papel sobre una madre joven que luchaba para que no le quiten a su bebé. Generé una conexión increíble con el personaje.

¿Qué significa para ti la maternidad?

Es lidiar con la mirada constante de la sociedad. Yo no me arrepiento de ser madre, soy realmente feliz, pero no es algo que le nace a todas las mujeres. Cuando yo salí embarazada, la gente me juzgaba mucho porque aparento menos edad de la que en realidad tengo; en la calle todos sentían compasión de mí sin conocerme. Pero, en líneas generales, la maternidad es algo hermoso que me ha tocado vivir.

Sobre tu personaje en El último bastión, ¿consideras que Catalina es feminista?

Claro que sí, ella busca romper los estereotipos que se tenía sobre las mujeres artistas en la época en que se desarrolla la serie. Es una mujer fuerte, decidida, pero a la vez sensible. No hay duda de que es un personaje feminista, aunque en esa época no existía el término.

¿Te consideras feminista?

No sé si cumpla los requisitos, pero yo sí me considero feminista. Para mí, lo más importante es la igualdad entre todos. Las mujeres queremos ser escuchadas, pero a veces somos nosotras mismas las que normalizamos el machismo en nuestro entorno.

¿Cuál es tu posición sobre el aborto?

Sí estoy a favor del aborto, siempre y cuando sea regulado y no sea considerado un camino fácil. Nadie que haya vivido este proceso dirá que es fácil, pues considero que no lo es.

¿Tus opiniones te han jugado en contra?

Crecí en un hogar católico y muy creyente, por lo que hablar del aborto o la homosexualidad no era algo común. No obstante, estos temas siempre han existido y no hablar de ellos no hará que desaparezcan. Tenemos que tratar a las personas con respeto.

PERFIL

Mayella Lloclla

Actriz de cine y televisión. Ha participado en sintonizadas miniseries, como Los del Solar (2005), Sarita Colonia (2007) y Los Jotitas (2008).

DATOS

21 años tenía cuando debutó en el cine con la cinta El premio.

En el 2004 protagonizó la miniserie Dina Páucar, la lucha por un sueño.