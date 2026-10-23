¿Qué comían los antiguos peruanos hace más de 2.000 años? El Museo Amano presentará Yachay Mikhuy, un evento cultural dedicado a explorar la alimentación de las civilizaciones prehispánicas mediante piezas arqueológicas, representaciones de alimentos y utensilios utilizados en su preparación.

La actividad se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el museo, ubicado en la calle Retiro 160, Miraflores. La programación incluirá la exhibición de piezas de su colección y experiencias educativas que buscan acercar al público a la historia de la gastronomía peruana.

Canchita de hace más de 2.000 años: lo que revela la cultura Paracas

Uno de los aspectos de la exposición será la evidencia arqueológica del consumo de maíz reventado, conocido actualmente como popcorn o palomitas de maíz, entre las poblaciones del antiguo Perú.

De acuerdo con el Museo Amano, su colección conserva vestigios procedentes de contextos funerarios preincaicos asociados con la cultura Paracas que documentan el consumo de esta preparación hace más de dos milenios.

La práctica de tostar granos de maíz hasta que revienten también aparece descrita en fuentes coloniales posteriores.

El cronista Bernabé Cobo registró una preparación denominada pisancalla, elaborada a partir de una variedad de maíz que se abría durante el tostado.

Este testimonio constituye una referencia histórica del consumo de maíz reventado, aunque corresponde a una época muy posterior a la cultura Paracas.

¿Qué alimentos consumían los antiguos peruanos?

La exposición mostrará que la alimentación prehispánica incluía productos que todavía forman parte de la cocina peruana.

La colección permite reconocer alimentos vegetales y animales mediante representaciones en cerámica, textiles y restos orgánicos conservados en contextos arqueológicos.

Entre los productos identificados figuran:

Tubérculos y raíces: Papa, camote y achira.

Cereales y granos: Maíz y otros productos andinos.

Legumbres: Pallar y otros granos.

Frutas: Lúcuma, pacay y piña.

Otros alimentos vegetales: Maní y distintas variedades de ajíes.

Recursos marinos: Peces y otros animales provenientes del mar.

La variedad refleja el aprovechamiento de recursos agrícolas, costeros y de otros ecosistemas por parte de diferentes sociedades del territorio peruano.

Cerámicas y restos orgánicos permiten reconstruir la dieta prehispánica

Doris Robles, curadora del Museo Amano, explicó que las piezas arqueológicas permiten conocer tanto los alimentos que consumían las antiguas poblaciones como las transformaciones sociales vinculadas con su producción.

“El cultivo de tubérculos, cereales, frutos y la domesticación de animales no solo cambió la dieta de estas sociedades, sino también la forma en que vivían y se organizaban”, señaló.

La especialista indicó que el museo exhibirá representaciones de tubérculos, frutos y animales, junto con restos orgánicos de maíz, leguminosas y alimentos preparados.

Entre los ejemplos mencionó las humitas, cuya presencia en el registro arqueológico permite abordar las prácticas culinarias que precedieron a la gastronomía actual.

Yachay Mikhuy mostrará piezas inéditas del Museo Amano

Según los organizadores, Yachay Mikhuy exhibirá piezas de su colección que no habían sido presentadas anteriormente al público dentro de esta propuesta temática.

La actividad combinará la observación de bienes arqueológicos con espacios culturales, educativos y sensoriales destinados a explicar la relación entre alimentación y desarrollo de las antiguas sociedades.

El recorrido también permitirá conocer cómo los alimentos participaron en la organización de las comunidades, las actividades agrícolas y la elaboración de objetos artísticos.

La propuesta forma parte de las iniciativas de divulgación del Museo Amano, institución dedicada a conservar y estudiar el patrimonio precolombino, especialmente sus colecciones textiles y arqueológicas.

Exposición se realizará durante la semana gastronómica de Lima

La programación de Yachay Mikhuy se desarrollará después de la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2026, anunciada para el 4 de noviembre en Lima.

El Museo Amano busca aprovechar la atención generada por el encuentro gastronómico internacional para mostrar que la cocina peruana actual tiene antecedentes de larga duración en los cultivos, ingredientes y conocimientos de las culturas originarias.

De esta manera, la exposición propone acercar al público a una pregunta central: cómo los alimentos que hoy forman parte de la mesa peruana estuvieron presentes en la vida cotidiana de sociedades que habitaron el territorio hace cientos y miles de años.

¿Dónde queda el Museo Amano y cómo participar?

Museo Amano — Yachay Mikhuy

Calle Retiro 160, Miraflores, Lima

Evento cultural sobre la alimentación del antiguo Perú

Fechas: 7 y 8 nov.

El lanzamiento oficial con los detalles de los recorridos y actividades será publicado en el Instagram del museo (@museoamano) junto a un link para unirse a un canal de difusión y recibir antes que nadie los enlaces de inscripción para cada actividad.