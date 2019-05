Músico peruano tocará en Glastonbury, el festival más importante de Europa

Síguenos en Facebook

A finales del mes de junio del presente año, el grupo 'Ritmos Negros', que es integrada por el músico peruano Piero Epifanía, se presentará en el Festival de Glastonbury (Reino Unido), el evento artístico más importante de Europa y uno de los más famosos del mundo.

Esta será la segunda vez, en toda la historia de dicho festival, que una agrupación integrada por un peruano se presenta en Glastonbury. En 2014, la banda peruana 'Cumbia All Stars' fue la primera en tocar en el icónico evento de artes escénicas.

Cabe resaltar que Glastonbury ha acogido a bandas como The Rolling Stones, Paul McCartney, David Bowie, Radiohead, Oasis, The Smiths, Red Hot Chili Peppers, The Cure, The Who, Coldplay, R.E.M., U2, Muse, Bob Dylan, Roger Waters, FooFighters, Bruce Springsteen, Robbie Williams, entre otros.

Desde hace un par de años, 'Ritmos Negros' deleita los oídos del público europeo con una fusión de música peruana con jazz y flamenco. Las canciones están contenidas en su álbum homónimo 'Ritmos Negros' -su primera producción-, donde además versiona piezas clásicas peruanas como 'No Valentín', de Caitro Soto, o 'Negra Presuntuosa', del compositor Andrés Soto Mena.

El cantautor Piero Epifanía y su grupo ya han tocado en grandes festivales en Grecia, Bulgaria, España y Macedonia; sin embargo, esta vez tendrán la oportunidad de compartir su música con los más de 170 mil asistentes programados para la edición de este año del reconocido festival europeo

'Ritmos Negros' también está integrada por músicos de Bulgaria y España.