Nataniel Sánchez: "Vendí mi carro, cogí mis ahorros y me fui a España"

Una mujer de retos”. Así se describe Nataniel Sánchez, quien luego de 17 años de carrera artística, y con una vida establecida en el país, cogió sus maletas y se mudó a España para perfeccionar su nivel actoral.

Haciendo un alto en sus actividades académicas, la actriz volvió al Perú por unas semanas para promocionar el estreno de su primer protagónico en el cine, Un amor hasta las patas, donde compartirá roles con Macla Yamada, Nico Argolo, Claret Quea, Sergio Paris, Sebastián Rubio, entre otros artistas. La película se estrena el 14 de marzo.

¿De qué trata la película?

Un amor hasta las patas cuenta la historia de Mayra, una chica tímida que adopta a Shaggy y Sansón, dos perros que le cambiarán la vida por completo.

¿Por qué te interesó el proyecto?

Porque me encantan los animales, era algo que quería hacer hace tiempo. Tengo tres gatos y un perro que para mí son mis hijos. De eso trata la historia, de lo mucho que nos ayudan los animales a los seres humanos, sin que nos demos cuenta, a ser mejores personas y a ver la vida de otro modo.

Tenías una carrera establecida en el Perú. ¿Qué te motivó a irte a vivir a España?

No me gusta quedarme quieta. Siempre tengo ganas de innovar. Entonces, investigando, encontré un curso de técnica de interpretación que me encantó. No fue fácil la decisión, yo tenía una vida establecida aquí, una carrera, pero soy una mujer de retos. Entonces, tomé la decisión de irme a vivir a Barcelona. Al principio tuve mucho miedo, hubo mucha gente que me dijo que estaba loca. Yo siempre digo que uno tiene que escucharse; entonces, vendí mi carro, cogí mis ahorros y me fui. Ahora estudio canto, baile y técnicas de interpretación.

¿Tienes algún proyecto de cine o televisión en Barcelona?

Por el momento no, solamente estoy estudiando. Además, la visa no me permite trabajar. Tomar la decisión de vivir como una estudiante cuando ya has trabajado por años es un cambio gigante. Ahora estoy en modo ahorro.

¿Volverías a trabajar en una serie como Al fondo hay sitio?

Le estoy eternamente agradecida a la tele, que fue el lugar donde yo crecí, y a la serie. Me gustaría seguir haciendo cine, pero si me sale una propuesta, la evaluaría.

¿Sigue habiendo comunicación con tus compañeros de AFHS?

Claro que sí, ocho años todos los días... Fuimos como una familia. Ahí saqué mi DNI, conocieron a mis enamoraditos, me han visto llorar. Todo esos años de convivencia, de risas, nunca se van a olvidar.

¿Crees que en el Perú hay poco apoyo al arte?

Sí, hay mucha gente talentosa en el país que muchas veces no tiene apoyo para explotarlo. Me gusta mucho la labor que hace Vania Masías, la directora de D1. Ella trabaja con mucha gente de bajos recursos para que su vía de escape sea el arte y no estén en malos pasos. Yo no he tenido una infancia fácil y mi vía de escape era la danza. Todos tenemos problemas familiares, vacíos, pero sí podemos elegir. El arte sana.

¿Cómo te ves de acá a cinco años?

Quisiera seguir preparándome y creciendo artísticamente. Soy una persona exigente conmigo misma, para mí no existe el “así nada más”. Dentro de cinco años no me veo con hijos; no descarto, pero tampoco me apuro. A las chicas jóvenes les puedo decir que no se apuren, no quemen etapas, desarróllense como mujeres, vivan, estudien, viajen, y si parte de ese desarrollo es ser mamá, bienvenido sea. Que ser madre sea una decisión, no algo que la sociedad te imponga.

Datos

- En 2001, ingresa a la televisión con el programa infantil María Pía y Timoteo.

- En 2009, interpretó a Fernanda de las Casas en la serie Al fondo hay sitio.

- 27 años tiene Nataniel Sánchez Varela, nacida en Lima.

Perfil

Actriz. Ha participado en series de televisión como Así es la vida y Al fondo hay sitio, entre otras. También fue parte de varias obras de teatro, como Toc Toc.