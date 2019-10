Obra "Este lugar no existe" visibiliza el problema de la minería ilegal

"Este lugar no existe" cuenta la historia de Julia, una joven de una comunidad amazónica que ha recurrido a la prostitución para sobrevivir, porque su tierra ha sido tomada por la minería ilegal. Sin embargo, en su primera noche conoce a Ernesto, recién llegado de Abancay que solamente quiere conversar. Julia y Ernesto entablan una amistad que los hace cuestionarse si merecen ese destino que les ha tocado vivir.

Este lugar no existe visibiliza la problemática de la minería ilegal y algunas de sus terribles consecuencias en zonas como Madre de Dios: explotación infantil, trata de personas, prostitución, alcoholismo, desescolarización, inadecuada ocupación laboral, inseguridad ciudadana, contaminación, deforestación. No es posible un final feliz si no nos esforzamos en conocer esta cruda realidad para convertirnos en promotores del cambio.

"Los personajes de la obra, como muchos niños y niñas de nuestro país, nacieron en una realidad completamente distinta, la falta de oportunidades los ha obligado a doblegarse al sistema para sobrevivir, a pesar de los peligros y el daño a sus propios cuerpos. Ellos son el último eslabón de la cadena. Mano de obra barata, sin derechos, esclavos en pleno siglo XXI. Esperamos que Este lugar no existe los invite a pensar y a preguntarse ¿qué podemos hacer al respecto? Siempre se puede hacer algo, desde el lugar donde estemos", comenta la directora y dramaturga Alejandra Vieira Aliaga.

Obra escrita y dirigida por Alejandra Vieira Aliaga. Cuenta con las actuaciones de Irene Eyzaguirre, Yaremís Rebaza y Santiago Torres, y la musicalización de Andrea Martínez. Se presenta hasta el 15 diciembre, los viernes y sábado a las 8 p.m. y domingos a las 7 p.m., en el auditorio AFP Integra del MALI. Las entradas se pueden adquirir en Joinnus.