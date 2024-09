La Asociación Cultural La Vaca Multicolor presenta por una corta temporada el clásico de Shakespeare: NOCHE DE REYES, dirigida por Fernando Luque y protagonizada por egresados de su taller de formación actoral - TAFFEL. Las funciones van desde el viernes 4 al domingo 27 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Barranco en la Av. Miguel Grau 701. Entradas disponibles en Atrápalo.pe

En Noche de Reyes conoceremos a Viola, una joven náufraga que se hace pasar por un hombre para sobrevivir en el mundo, sin saber todo lo que su disfraz ocasionaría. Cuando el Duque Orsino la envía a cortejar a la encantadora Olivia, un terrible e hilarante torbellino de confusiones y malentendidos amorosos comenzarán a surgir en la región de Iliria. ¿Qué sucede cuando el amor toca a la puerta de los personajes disfrazados? ¿Cómo se resolverán los enredos y quién terminará enamorado de quién? Con bromas astutas, confusiones y sorpresas, esta comedia clásica celebra el ingenio de Shakespeare y desata el poder del amor verdadero en una noche teatral inolvidable.

“Dirigir Noche de Reyes ha sido un enorme placer y una de las obras más divertidas que me ha tocado dirigir. Esta comedia amorosa, que explora cómo el amor puede llevarnos a la locura, fue un reto que disfruté mucho, sobre todo porque trabajé con el equipo de Egresados TAFFEL. El proceso fue fluido, divertido y me permitió crecer como director. Lo que más destaco es lo bien que la pasamos, tanto en los ensayos como en el escenario. Me encantaría volver a hacerlo, porque realmente fue una experiencia maravillosa. Estoy seguro de que esta nueva temporada será excelente y que el público conectará con la energía y el humor que hemos logrado en la obra”, comenta Fernando Luque, director de la obra.

Conforman el elenco Luciana González, Sergio Lescano, Camila Gómez, Oscar Aguirre, Hebe Sánchez, Christine Lemus, Isabel Del Castillo, Katia Uriol, Sandra Melgarejo, Gian Ausejo y Sebastian Manyari.

Información importante:

Temporada: Del 4 al 27 de octubre del 2024



Horarios: Viernes, sábados y domingos a las 8:00 p.m.



Ubicación: Av. Miguel Grau 701, Barranco



Público: De 12 años en adelante



Entradas a la venta en www.atrápalo.pe y en La Vaca Multicolor



Preventa desde 20 soles hasta el 28 de septiembre