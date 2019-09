Obra "Ornithorynchus anatinus" se presenta en el teatro de la Universidad del Pacífico

Síguenos en Facebook

Doce performers, actores físicos y bailarines, se enfrentan a la idea de habitar en sus cuerpos y experiencias lo no recurrido. ¿Cómo salir del espacio común, de lo seguro, sin perder la forma? O, más bien, ¿cómo encontrar nuevas formas, más acordes con quiénes son y con quiénes somos; ya que ellos son solo un reflejo del espectador?

Como el ornitorrinco, que se niega a ser definido como ave o como mamífero, que tiene patas y pone huevos, pero amamanta y a los ojos de quien no lo conoce aparenta ser incalificable, esta pieza nos habla de los espacios que no solemos habitar y que, sin embargo, existen. Esa categoría de “lo inclasificable”, no obstante, es dada por el ojo del observador, no tiene que ver con su verdadera naturaleza.

El elenco está conformado por Mario Ballón, Roly Dávila, Arés Escudero, Fer Escudero, Mariana Espinosa, Verónica Garrido Lecca, Augusto Montero, Alonso Nuñez, Lupe Ramos, Yolanda Rojas, Lucía Rúa Bustamante y Francesca Sissa.

El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, en coproducción con el Goethe-Institut Perú y con la colaboración del ICPNA, presentará, Ornithorhynchus Anatinus de sábado a lunes a las 8:30 p.m. y domingos a las 7 p.m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María, hasta el 23 de setiembre. Entradas a la venta en Teleticket.