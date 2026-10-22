La Orquesta Filarmónica de Lima presentará Italiana y Trágica, el sexto concierto de su Temporada 2026, el próximo domingo 8 de noviembre a las 5:00 p.m. La presentación se realizará en el Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el jirón de la Unión 364, frente a la Plaza Mayor de Lima.

El espectáculo reunirá dos obras del Romanticismo musical bajo la dirección del maestro italiano Matteo Pagliari, quien participará como invitado. Las entradas están a la venta en Ticketmaster, con precios regulares desde S/ 50 hasta S/ 135, según el sector elegido.

Schubert y Mendelssohn protagonizarán el concierto

El programa incluirá la Sinfonía n.º 4 en do menor, D. 417, «Trágica», del compositor austriaco Franz Schubert, y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, «Italiana», del alemán Felix Mendelssohn Bartholdy.

Schubert compuso su cuarta sinfonía en 1816, cuando tenía 19 años. La obra corresponde a una etapa temprana de su producción y presenta contrastes dramáticos que explican su denominación de Trágica.

Por su parte, la Sinfonía Italiana de Mendelssohn estuvo inspirada en sus viajes por Italia. La composición destaca por sus contrastes de ritmo, energía y sonoridad, asociados con las impresiones del músico sobre ese país.

¿Qué relación existe entre las dos sinfonías?

Aunque Schubert y Mendelssohn no llegaron a conocerse, sus trayectorias musicales mantienen un vínculo histórico.

Años después de la muerte de Schubert, Mendelssohn contribuyó a recuperar y difundir parte de su producción sinfónica. Entre sus aportes se encuentra la dirección del estreno público de la Sinfonía n.º 9 «La Grande» de Schubert, en Leipzig, en 1839.

La Filarmónica de Lima reunirá ahora sus respectivas cuartas sinfonías en un mismo programa, planteando un recorrido por dos expresiones diferentes del Romanticismo.

Matteo Pagliari dirigirá por primera vez un concierto de la agrupación

El director italiano Matteo Pagliari tendrá a su cargo la conducción de la orquesta durante esta presentación.

Pagliari fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y participó en la creación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima. Su trayectoria incluye actividades de dirección musical en instituciones nacionales e internacionales.

La presentación tendrá un significado adicional para la Filarmónica, debido a que Pagliari dirigió uno de sus primeros ensayos en 2022, durante el inicio de la actual etapa institucional.

Sin embargo, Italiana y Trágica marcará su primera presentación en concierto al frente de la agrupación, de acuerdo con la información de los organizadores.

El Club de la Unión será la nueva sede de la Filarmónica de Lima

El concierto también marcará el estreno del Gran Salón del Club de la Unión como escenario de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Lima.

El recinto se encuentra en pleno Centro Histórico, en el jirón de la Unión 364, frente a la Plaza Mayor y a pocos metros del Palacio de Gobierno.

La elección del espacio busca vincular la interpretación de música sinfónica con el patrimonio arquitectónico de la capital. El evento también coincide con los cuatro años del inicio de la tercera etapa institucional de la orquesta, cuya historia comprende antecedentes en 1960 y 1994.

¿Cuánto cuestan las entradas para Italiana y Trágica?

Las entradas se comercializan mediante la plataforma Ticketmaster Perú. La página oficial del evento presenta diferentes sectores, con precios regulares que van de S/ 50 a S/ 135.

Precios regulares por sector

Sector Precio Platinum S/ 135 VIP S/ 115 Preferencial 1 S/ 95 Preferencial 2 S/ 75 General S/ 50 Laterales 1, 2, 3 y 4 S/ 65 VIP Zona 2 S/ 85 Preferencial Zona 2 S/ 65

¿Pueden asistir niños al concierto?

Según las condiciones del evento, el espectáculo está recomendado para público familiar.

Los niños pueden ingresar a partir de los ocho años, con entrada propia y acompañados por un adulto responsable que cuente con una localidad en el mismo sector.

Ticketmaster también señala que el recinto dispone de estacionamiento incluido, sujeto a un aforo limitado y por orden de llegada.

Con esta presentación, la Orquesta Filarmónica de Lima continuará su temporada 2026 en una nueva sede del Centro Histórico, con un programa dedicado a dos compositores fundamentales del repertorio romántico.