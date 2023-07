Muchos conocen la trayectoria como escultor de Oscar Aquino Ipanaqué y miles de alumnos del colegio San Miguel le están agradecidos de las enseñanzana mostradas a través del arte de la escultura.

Y es que este cataquense brilla con luz propia y es una gran embajador del arte Piurano en todo el Perú y el mundo. Un equipo de Diario El Comercio recorrió cada rincón del Perú para buscar a las “peruanos que suman” y eligió como finalista a este artista, siendo el único de la zona norte del país.

IDENTIDAD TALLÁN

“Contento y feliz de representar a mi pueblo Tallán de Catacaos, estoy dando a conocer la ancestral identidad de los tallanes y dejando las evidencias en mis obras de arte, las costumbres, tradiciones y festividades del pueblo de Catacaos ”, señaló Oscar Aquino.

Más adelanto agregó, “mis trabajos los considero importantes, porque doy a conocer la identidad de mi pueblo, encuentro un amplio abánico de ramas artísticas y es fuente de inspiración y por más arte moderno que exista, no me desligo de mi identidad Tallán”.

MIRA ESTO: Cataquense Ademir Sosa logró medalla de plata en Maratón de Pacasmayo

HUMILDAD

Su humildad sale a flote e indica que no la cambiarías por la fama o ser una persona de renombre, “Catacaos es mi fuente de inspiración donde deleito y recreo mis obras de arte, donde nací y también me he de queda r, Catacaos es una raza indomable que nos transforma de generación en generación”.

Finalmente pidió a todos los piuranos a votar por él en esta elección de los “Peruanos que suman”, “muchos saben que me enorgullece dar a conocer lo maravilloso que es Piura plasmando las vivencias y tradiciones ancestrales en mis obras”.

Para apoyar el talento de este maestro escultor piurano, ingresa a la página “Peruanos qué suman” y deja tu voto, cada voto es importante para nuestro talentoso representante y lo puedes hacer hasta el día 13 de julio.