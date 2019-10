Periodista Yvonne Vásquez: "Quiero que los niños sean ciudadanos más conscientes" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Motivada por la experiencia que tuvo el año pasado como voluntaria de una ONG en el lejano continente africano, la periodista peruana Yvonne Vásquez debutó en la ficción con la publicación de "¿Quieres ir a Madagascar?" (Montena, 2019), un libro de cuentos para niños ilustrado por Marolin Orihuela, que recoge las tradiciones, las costumbres y los valores de los malgaches.

"Ese trabajo me permitió conocer gente muy amable que, pese a no tener nada material ni servicio público, siempre está optimista, con un gran sonrisa y predispuesta a conocer, a escuchar", comenta Vásquez sobre sus recuerdos en Madagascar, una isla de pobreza extrema a la que piensa volver.

"Los malgaches tienen unas creencias religiosas muy arraigadas. Ellos creen en sus ancestros y tienen sus propias normas de vida que les han transmitido, donde los valores y los principios están supermarcados. Entonces, la honradez, por ejemplo, es vital para un malgache", señala la comunicadora.

¿Qué te impulsó a escribir estos cuentos? Cuando regresé dije: "Quiero escribir. ¿Pero qué escribo?". De pronto una crónica, pero sentía que, como había trabajado con niños, era justamente a ellos a los que había que llegar con estas historias.

En estos cuentos, yo trato de que los chicos conozcan culturas distintas, las respeten, las valoren, se identifiquen con ellas. Creo que es lo que en nuestro país falta mucho.

El padre de Paco, el protagonista, guía al niño en esta aventura y es un ejemplo para él... Paco es un niño peruano que va con su padre, que es voluntario, y se encuentra conestos niños allá en Madagascar a quienes conoce y quiere que lo integren. Él empatiza con ellos, los valora, los respeta y es porque también tiene un padre que le da el ejemplo, un padre que está ahí, que está presente, que lo orienta.

También es un mensaje para los padres, que tienen un rol importante en cómo forman a sus hijos y cómo ellos ven el mundo.

Los cuentos hacen cuestionarnos sobre qué es la felicidad... Yo siento que ellos empezaron por el final. Nosotros estamos en este mundo tan competitivo, en esta vorágine, buscando la felicidad. ¿Y qué es eso? Pasar un bonito momento, pasarla en familia, reír, tener una pareja, tener emociones bonitas. Eso es lo que buscamos, pero ellos ya lo tienen de arranque. Las emociones bonitas ya las tienen impregnadas en el cuerpo. Pese a que no tienen nada, se les hace más fácil ser felices.

¿Qué es lo que más te ha motivado a escribir estas historias? No sé, no soy psicóloga, pero todo el mundo lo dice y es verdad: lo que te enseñan en casa es lo que te vas a llevar hasta la tumba. Es precisamente por eso que a mí me parece que es a ellos a los que hay que llegar para tener ciudadanos mucho más conscientes, chicos que además sean más conscientes de lo que son. Valorando otras religiones, otras culturas, también se van a valorar ellos.

¿Cómo es Madagascar? Te lo puede decir cualquier turista que haya estado en África: Madagascar es otro tema. Es una isla. Es muy original. Es muy propia. No tiene nada que ver con otro lugar. Es especial. Hay algo y como seres humanos lo notamos. Y eso es lo que a mí me cautivó. Y también está el hecho de querer contribuir a la educación, a los chicos en Perú que también conozcan, a través de estos cuentos, estas historias y se identifiquen con ellas y que capten los mensajes.

PERFIL

YVONNE VÁSQUEZ

PERIODISTA

Es máster en periodismo, con especialización en marketing. Inició su carrera en la revista "Oiga", y posteriormente ha trabajado y colaborado en medios de comunicación locales e internacionales, incluyendo la Agencia Efe de Madrid.