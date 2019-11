“Retablo” fue nominada a los Independent Spirit Awards 2020

La película peruana Retablo recibe un nuevo reconocimiento internacional con su nominación a los Independent SpIrit Awards 2020. Esta vez, el filme competirá contra producciones de Brasil, Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

Retablo, dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio, está nominada en la categoría Mejor película internacional, donde buscará superar a filmes como: Invisible Life (Brasil), Les Miserables (France), Parasite (Corea del Sur), Portrait of a Lady on Fire (Francia) y The Souvenir (Reino Unido).

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Twitter de Film Independent, organización encargada de defender la independencia creativa en la narración visual y apoyar a una comunidad de artistas que encarnan la diversidad, la innovación y la singularidad de la visión.

The Best International Film nominees for the 2020 Film Independent #SpiritAwards are:

— Film Independent (@filmindependent) November 21, 2019