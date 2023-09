El reconocido autor Ricardo Sumalavia presenta la reedición de su novela “Mientras huya el cuerpo” el miércoles 6 de setiembre, a las 7 p.m., en la librería Ibero Larcomar (Av. Malecón de la Reserva 610 C.C, Miraflores). Esta intrigante narrativa sumerge a los lectores en un mundo de misterio, reflexión y trama policial. El autor estará acompañado de los escritores, Irma del Águila y Gustavo Rodríguez.

La historia comienza con un escalofriante suceso en plena vía pública: una mujer es brutalmente asesinada por su propio esposo, quien minutos después se quita la vida. A pesar de la escena macabra que se despliega ante los ojos de los transeúntes, estos se niegan a proporcionar detalles sobre lo acontecido. La mujer, sin identificación, es trasladada a la morgue y, lamentablemente, cae en el olvido.

Apolo, un ex teniente de la Policía convertido en detective privado, es convocado para investigar este enigma que parece no tener respuesta. Sin embargo, a medida que profundiza en la trama, Apolo descubre oscuros hilos que conectan el crimen con su propio pasado, llevándolo a enfrentar no solo la resolución del caso, sino también sus propios demonios.

Portada de la novela "Mientras huya el cuerpo" (Foto: Seix Barral)

Ricardo Sumalavia teje una narrativa única que se asemeja a un estudio de personaje, donde la línea entre la anécdota personal y la ficción se desdibuja. Esta obra literaria atípica y metaliteraria invita a los lectores a sumergirse en la mente del autor y los personajes, explorando las complejas conexiones de la novela policial.

“Mientras huya el cuerpo” de Ricardo Sumalavia es una obra que desafía las expectativas literarias y promete una experiencia de lectura inolvidable. Los amantes de la literatura están invitados a esta presentación en .