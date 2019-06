Rocío Diestra: "Me encanta contar historias”

Síguenos en Facebook

Rocío Diestra, bajo un humor ácido y revelador en sus viñetas, en Este libro no es acerca de ti (Lumen, 2019) entrega una muestra de las diferentes etapas que pasa una relación amorosa, desde el periodo de ilusión y el encanto hasta el declive, el desamor y ese viaje personal que se necesita para no perderse en las secuelas de un rompimiento.

La ilustradora peruana nos cuenta cómo ha sido su trabajo con su primera publicación, para la cual tuvo que volver a esos sentimientos que gustan y duelen en las diferentes facetas del amor.

¿Cómo fue el tránsito de publicar en redes sociales a un libro impreso?

Hace un par de años ya estaba flotando esa idea en mi cabeza. Me di cuenta de que muchos ilustradores, como Alfonso Casas, publicaban libros. Pero nunca aterricé la idea hasta que la editorial me contactó. Lo que ellos tenían en mente era una recopilación de viñetas que yo tenía publicadas en redes sociales. Decidí que quería ir un poquito más allá y contar una historia porque me encanta, sobre todo, más que cualquier otra cosa, contar historias.

¿En el libro solo recoges tu experiencia?

Sí, pero son varios aspectos de diferentes relaciones, una amalgama, y así salieron Micaela y Sebastián. Muchas de esas viñetas salen de reflexiones mías, que son mi contenido, mi vida. Lo que hice para el libro fue ordenarlo, definir capítulos, temáticas y crear contenido inédito que haga que la historia sea más cohesiva.

¿Siempre has dibujado sobre este tema?

Muchas de mis viñetas van hacia lo que son las relaciones románticas, pero no es el único tema en que trabajo. Ahora me he abierto un poco más. Me gusta hablar de relaciones, pero no solo de las románticas, sino de las familiares, amicales y también he entrado en el tema de ser adulto. Pero este libro es solamente de una relación romántica.

Ahí se ven las etapas de una relación hasta el declive, ese viaje personal, complicado...

Para cualquier persona. Yo tengo una página y mucha gente se confiesa conmigo. Muchos de los que me escriben son hombres y me cuentan de las cosas que les han pasado con sus exparejas. Creo que se pueden desinhibir un poco más, porque me ven como una especie de psicóloga que analiza relaciones. Yo dibujo y escribo desde el punto de vista de una mujer, porque lo soy, pero no siento que sea un libro para mujeres.

Hay un antes y un después de un acto creativo como hacer un libro, ¿cómo fue en tu caso?

Sí, fue una montaña rusa, sobre todo al escribirlo, y espero que la gente lo sienta cuando lo lea. A pesar de que algunas viñetas ya las tenía, todas las he vuelto a dibujar desde cero. Recordar los momentos románticos que tuve con algún ex y hacer las viñetas del “break up” fue como “¡Ay, Dios mío!, verdad que esta cosa duele”. Dejé que toda la oscuridad y el estrés que tenía encima se una con los recuerdos y salieron esas ilustraciones súper “heartbreaking”.

Pero es necesaria esa etapa oscura para encontrar esta idea del amor propio...

Cuando salí de la universidad, tuve una relación donde sentí que salieron las peores cosas de mí. Mi autoestima se golpeó. Esa seguridad inflada que había tenido no era verdadera, porque no estaba tomando en cuenta mis inseguridades y vulnerabilidades. Entonces, encontré mi seguridad de una manera honesta: aceptando errores, defectos. No soy perfecta, tengo cosas que están en proceso de solucionarse y yo me siento bien, siempre y cuando esté trabajando en mis carencias, en las cosas que aún no acepto de mí. Me analizo, voy al psicólogo si lo necesito. Y mientras todo esté encaminado hacia delante, por mí todo bien.

¿El humor también es una forma de afrontar estos aspectos duros?

Soy la persona que agarra el humor para situaciones incómodas. Mi humor es ácido y sarcástico y lo pongo en mis viñetas. Ahí se genera este contraste entre mis ilustraciones, que son casi infantiles y mis textos que son bien ácidos, realidades que te golpean la cara. Es la manera en que me gusta transmitir mis mensajes. Las medicinas duras pasan mejor en cápsulas dulces.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Ahora estoy trabajando en mi segundo libro, que será El libro del Crush, que es un cómic que publico en mis redes sociales y mucha gente está esperándolo. También tengo otro proyecto con Absolut Vodka, con la que vengo trabajando desde noviembre y ahora se viene un proyecto para fin de año, que va del lado de la ilustración.

Perfil

Rocío Diestra, ilustradora

Nació en Lima en 1992. Estudió Arquitectura en la Universidad de Lima. Publica sus viñetas en sus redes sociales, donde cuenta con más de 400 mil seguidores.