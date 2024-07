“Yo creo que la gente lee mis libros porque soy muy directa, mi lenguaje es sencillo, escribo para la persona de a pie, para la que no tiene estudios, y les hablo como quisiera que me hablen a mí. Les digo cosas y toco temas que nadie tocará”, nos dice Rosa María Cifuentes, periodista, coach ontológico, especialista en lectura de rostro y comunicación no verbal, cuando le preguntamos cuál considera que es la razón de su éxito en la industria editorial, a propósito del lanzamiento de su reciente libro “Retoma tu vida”.

No teorizas mucho, vas de frente al asunto.

Toco teoría, pero la necesaria, toco la parte neuroquímica, pero como si fuera una profesora de primaria, por qué, para que la gente me comprenda, les pongo dibujitos, o muñequitos y les digo, mira esto pasa en tu cerebro. En talleres de grupo, allí soy mucho más teórica, porque les explico qué es lo que está pasando con el cerebro, trabajo con un pool de médicos maravillosos que me ayudan. Mis libros tienen éxito porque yo les hablo lo que quizás no les hablaron en el colegio, y toco heridas que nadie toca,

Cuando pareciera que los temas ya se agotaron, siempre sacas uno nuevo. No, no se agotan, lo que pasa es que, por ejemplo, la forma de apegos sentimentales ha cambiado, es una locura, ahora se ha puesto de moda la palabra narcisista, cuando ha existido siempre, pero eso no tiene más que ver con el ego que ahora le están poniendo tal o cual nombre.

Y lo teorizan y le ponen características. Tal cual, pero en el fondo tiene mucho que ver con el miedo a amar, yo creo que lo que está pasando con esta generación es el miedo a amar. Hay miedo a la responsabilidad que implica tener una pareja, de creer en el amor, no estoy hablando del matrimonio, de creer en la relación de la pareja. Hay mucha necesidad de conquistar personas, y mucho culto al ego, y bueno, allí hay una carencia de espiritualidad increíble.

"Todas las personas que se acercan a nuestra vida y nos hacen un daño, son maestros para nosotros, pero maestros para enseñarnos compasión", dice Rosa María Cifuentes.

¿Cómo vas eligiendo por dónde va ir cada libro? Yo siempre tengo bitácoras, a mí se me ocurre un tema, solamente observando. Siempre tengo cuatro o cinco libros escritos a la vez en el ordenador, y tengo libretas todo el tiempo.

¿Observar a la gente es tu mayor inspiración? ?En mi caso yo soy una observadora total, yo voy a veces camuflada, me subo a algún bus, y me paseo en los centros comerciales o en algún lugar, con gafas para que la gente me deje pasar, y siempre estoy escuchando, estoy tomando un té en silencio, y estoy escuchando. Escucho cómo hablan las personas, las miro, las siento, agregando la situación de que soy astróloga; entonces siempre estoy viendo qué necesita mi paciente, qué necesita mi lector.

”Retoma tu vida”, tu más reciente libro, cierra la trilogía que empezó con “Libre del miedo” y con “Decide ser feliz”.

.La intención de “Retoma tu vida” es ayudar a que las personas que no logran lo que quieren o lo que sueñan, porque no están bien enfocadas, que tengan la certeza de que todos los días tenemos que volver a empezar. El capítulo de no tolerar las pérdidas sentimentales es de gran actualidad.

Mucha gente no acepta que hay relaciones que cumplieron su ciclo. Exacto. Pero también está el dolor del amor inmerecido. Porque hay gente que le pone todos sus valores y todo su empeño a un bonito amor, pero no se da cuenta que está con alguien que lo utiliza, que lo manipula, y lo descubre después de mucho años, y entonces, cómo reconstruyes la vida y los pedazos. En “Retoma tu vida” yo enfoco un dolor inmerecido y el precio que tiene a nuestro favor. Aunque no lo crean, el dolor inmerecido nos hace gente más libre, más fuerte, porque todas las personas que se acercan a nuestra vida y nos hacen un daño, son maestros para nosotros, pero maestros para enseñarnos compasión, para enseñarnos a no hacer lo mismo.

¿Por qué tendrían que leer “Retoma tu vida” quienes buscan respuestas a sus preguntas existenciales?

Porque hay momentos en que la vida se parte y perdemos el norte y no sabemos por dónde empezar. Si bien hay autores, que tocan ciertas ideas y ciertas frases, yo no soy una escritora de frases, yo soy una escritora directa. Yo no le tengo miedo al dolor. Yo soy una persona que apunta al dolor, apunta a la solución y que realmente busca sacarte de ese hoyo. Y deben leer el libro porque creo que algunas palabras le servirán para aprender a pensar, aprender a amarse y darse cuenta que la vida es un regalo.