Ahora con nueva casa editorial como es Aletheya, el joven escritor Sebastián Pastor, lanza la segunda parte de una saga fantástica oscura que escribe desde que era adolescente, a la par que desarrolla varios proyectos culturales ligados a la literatura, el teatro y la difusión.

“El Enigma” es la continuación de tu saga Seres Oscuros. ¿Cuándo la presentas y de qué va a tratar?

En una primera parte, sí, El Enigma continúa una historia que comencé a escribir desde muy joven. Al principio, lo hacía por mera diversión en Wattpad, lo compartía con amigas y ahí quedaba, pero poco a poco se convirtió en un hábito, algo adicitivo, casi un oficio, algo que podemos ver reflejado en estas dos novelas. El primer libro trataba sobre una constante persecución, donde nuestro protagonista, Díon, tenía que enfrentar diversas situaciones en las que querían eliminarlo o aprovecharse de él, por ser algo que no entendía: una criatura fantástica. En esta segunda etapa, Díon sabe lo que es, lo acepta, pero desconfía de todos. Esta etapa es una búsqueda de lealtades, de comprender mejor el mundo lleno de sombras y demonios en el que vive, donde, aparentemente, los humanos somos los verdaderos villanos. Este libro se presenta el día 28 de septiembre en la FIL AQP 2024, en el Parque Libertad de Expresión a las 7:00 PM en punto.

¿Habrá otras partes?

Por supuesto. Gracias a esta nueva guía editorial que estoy llevando con Aletheya, me he motivado mucho a extender un poco más la saga. He comenzado ya a escribir la tercera parte y me encuentro reescribiendo la primera, experimentando con la pluma y entendiendo mejor cómo es el universo fantástico que quiero construir detrás de mis personajes.

También haces teatro. ¿Cómo es la experiencia?

Bueno, me he dedicado a colaborar durante más de un año con la productora de Teatro Musical Mucha M Producciones, en el equipo de marketing y comunicaciones, lo que me ha permitido conocer una nueva disciplina artística que me encanta. Ahora ya no estoy tan activo con ellos, pero estar ahí me ha ayudado a aprender cómo la música, el teatro e incluso la danza se complementan tan bien para contar historias de cualquier índole, desde problemas como la ansiedad y el estrés, como en el musical argentino ¡Lo Quiero Ya!, hasta problemas de nuestra sociedad peruana, como en ¡Acepto! Esto es algo que comparten con la literatura: dan un mensaje para reflexionar, cuestionar, sin necesidad de adoctrinar al espectador. Cada persona, después de ver la obra, se transforma de alguna manera.

Llevas adelante Soy Sewas. ¿De qué trata esta iniciativa cultural?

Es un proyecto propio que he estado desarrollando con cariño desde hace ya bastante tiempo. Al principio, hablaba solo de libros, pero poco a poco fui ampliando mi enfoque para hablar de teatro, galerías de arte y todo lo relacionado con la cultura en general, que no necesariamente tiene que ser las Bellas Artes. Para mí, este es el proyecto más importante de mi vida, porque ya no se trata solo de mí, sino que es un medio en el cual puedo dar a conocer nuevas voces de las artes. Puedo mostrarle a la gente que en Arequipa también hay gran talento y calidad de artistas, al nivel del extranjero, y que, en general, no hay nada que envidiarles a los extranjeros. Tenemos todo el potencial y los recursos que necesitamos para crecer a lo grande, y los arequipeños, en especial, siempre hemos demostrado eso.





