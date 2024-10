“Una de las frases que siempre repito hasta el cansancio es: escucha a tu cuerpo”, nos dice Silvia Miró Quesada, periodista y escritora, que además, es aliada de Oncosalud en la campaña “Al cáncer de mama lo vencemos juntos”, que busca concientizar y sensibilizar acerca de la importancia de la detección temprana y la realización de chequeos preventivos para prevenir dicha neoplasia. La decisión de convertirse en vocera de la prevención, no es algo reciente para Silvia, el cáncer le arrebató a miembros de su familia y también a ella le salió al encuentro. Una experiencia de vida que la marcó para siempre.

¿Tu experiencia con el cáncer de mama, marca un antes y un después en tu vida? A mí lo que me gusta contar de mi experiencia con el cáncer de mama, es cómo lo sentí, me parece alucinante la manera cómo se puede manifestar una enfermedad, Recuerdo que un día me desperté en la mañana y le dije a mi esposo: creo que me ha picado una abeja en la noche. El me respondió incrédulo afirmando que en las noches no aparecen las abejas. Yo insistí en que me estaba molestando la axila, y cuando me levanta el brazo me dice, está bien irritado de verdad. Fue así que casi inmediatamente me fui a la clínica.

¿Una simple irritación podría ser el síntoma de un cáncer?

Así es. Cuando llegué a la clínica me hicieron un procedimiento y luego el médico me preguntó mis antecedentes con el cáncer, y le respondí que sí los tengo. ‘Entonces sería bueno que llame a oncólogo’, me dijo.

Entonces, el cáncer de mama no te apareció con el clásico bultito.

No, nada, por eso es que lo cuento, porque la gente no se imagina que una pequeña irritación es sinónimo de cáncer. Lo mío fue leve porque no llegó a la mastectomía.

¿Qué importante es la prevención e ir al médico ante cualquier síntoma raro? Yo creo que Oncosalud está haciendo una buena campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama. Lamentablemente, al año mueren 1898 mujeres peruanas con cáncer, o sea, al día 5, de las que conocemos, de las que están en el registro. El 80 por ciento de las mujeres con cáncer de mama llegan cuando están en estado avanzado, y el 15 por ciento en estado metastásico.

El apoyo de la familia es muy importante en el paciente con cáncer. El tema de atención emocional es muy importante. Acompañar al paciente en su proceso es muy positivo y además, hacerlo de una manera lúdica, también. Por eso, Bobby, mi personaje, me acompaña a explicar a los niños cuando mamá tiene cáncer y les puede contar que por la enfermedad hay días buenos y malos, es un tema de mucha actitud.

Silvia Miró Quesada, junto a Bobby, personaje creado por la periodista para ayudar a los niños a comprender de una forma lúdica cómo es el proceso del cáncer.

¿En qué manera tu experiencia con el cáncer te ha cambiado como ser humano? Me ha cambiado mucho desde la primera vez que fui a Neoplásicas a ver a los pacientes, y luego cuando yo era paciente. Por eso, es que yo trabajo mucho acompañándolos, trabajo en las campañas, porque para mí ha sido una enseñanza de vida, mi experiencia con el cáncer me ha dado muchas lecciones. Especialmente en mi carácter, no tengo mucha paciencia.

¿Eres poco tolerante?

Pero cuando se trata del tema del cáncer mi carácter cambia, es alucinante cómo cuando me llama gente me aquieta, te doy el hombro, te acompaño en el proceso. Me desarrolló quizás una vena, una fibra, mucho más de solidaridad hacia el otro.

¿Y hay solidaridad en el personal de salud respecto al trato que se debe tener con el paciente? Sabes dónde falta mucho, es en el personal administrativo, que es la primera línea, debería tener una formación similar al del enfermero, en el sentido de la calidad en el trato y conocimiento científico.

¿Personal administrativo con conocimiento científico? Porque si yo tengo tres pacientes que están viniendo de otro centro de salud, los han derivado a una consulta con un médico, y yo tengo por lo menos ciertos conocimientos básicos, voy a saber a qué paciente les doy prioridad para poderlo derivar donde el médico y tratar de sacarles las citas lo más próximo posible.

Muchas veces una palabra o un gesto, puede levantar o destruir al paciente. Es que no conocen el estado emocional con el que van las personas, y es verdad, una palabra te destruye, y también un gesto displicente. Una de las cosas que estoy pensando con Bobby, es empezar con capacitaciones a personal de enfermeras y al personal administrativo, creo que para mí, y sobre todo en el cáncer de mama, ser empático es fundamental.