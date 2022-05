“Si me dejas me mato” no solo representa para Silvia Núñez del Arco su quinta novela, también reconoce que esta nueva historia que propone la encuentra más cuajada, en pleno proceso de madurez que los escritores consiguen desarrollando su oficio. “Estoy contenta porque siento que por fin estoy encontrando mi propia voz, siento que estoy en un camino que me está funcionando, a nivel terapéutico y como escritora para mis lectores. En el pasado he tratado de novelar de una manera más desapegada, pero ahora creo que este tono está mucho mejor, se siente más maduro, más real, más genuino y sin duda, creo que conforme pasa el tiempo y escriba más libros voy a seguir encontrando mi lugar”, dice muy convencida.

¿Y eres una escritora disciplinada?, ¿cómo afrontas el proceso de creación?

Siempre he tenido que ser disciplinada para escribir desde la primera novela. De hecho, me tenía que sentar a escribir horas y sacrificar otras actividades, por ejemplo, salir los fines de semana con mis amigos cuando vivía en Lima. Uno siempre tiene que sacrificar otras cosas, pero sobre todo tiene que ponerse horarios, de otra manera. uno no termina los libros, es imposible o al menos para mí

Eso de esperar a las musas es algo pasado de moda...

La inspiración a mí no me llega normalmente, la tengo que buscar. Ahora que me tengo que sentar a escribir otra cosa, me he propuesto que sea en las noches de 9 a 11, aunque sea dos horas. La idea es sentarme y tratar de trabajar en algo, pero a la vez no ser tan dura conmigo misma, digamos, si un día solamente me fluyó un texto o un párrafo, hay que respetarlo y decir bueno...es parte del proceso.

El título de la novela “Si me dejas me mato” puede resultar provocador y hasta puede parecer excesivo.... pero la historia lo exige.

Exacto, y creo que es duro, pero te remite a una frase sobre una manipulación. Tuve mis dudas en su momento para poner ese título a la novela, pensé de repente que es muy duro, pero luego dije que es un tema que da para hablar muchísimo sobre las relaciones tóxicas, las manipulaciones; la literatura tiene que ser así, cruda y sin pudor.

Siempre hay que dejar el pudor para poder escribir especialmente historias que se basan en la vida personal.

Es bien complicado, es todo un tema, sobre todo ahora que soy mamá, me pasa por la cabeza y digo: uy, pero cómo voy a contar esto. Por ejemplo, en la novela el momento en el cual la pareja protagónica tiene relaciones por primera vez, lo tenía que contar como lo recuerdo y no fue un recuerdo feliz. Uno empieza a pensar, lo va a leer mi mamá, mi papá, pero creo que el pudor no sirve para hacer arte o para escribir. Si uno escribe con pudor, entonces te estás limitando demasiado.

Quizás el reparo es porque la historia es de una chica de 15 años...

Es un tema duro, pero te digo una cosa, veo a los adolescentes de ahora y están tan avanzados en tantas cosas, ya saben todo y mucho más de lo que yo podía saber a esa edad. Me gustaría que cuando lo lean las chicas y los chicos entiendan que el tema de fondo es la relación tóxica y la forma de no caer en eso ; que entiendan que por más enamorada que uno esté no tiene que perderse en la vida de la otra persona.

¿Cómo fuiste hilvanando los recuerdos para armar la novela?

Identifico lo que voy a escribir y los temas que quiero tocar, en esta novela eran los recuerdos que me atormentan y que siempre me han hecho preguntarme por qué me deje tratar así, por qué permití tener esta relación cuatro años. A mí me sirve mucho tener claro que voy a escribir y lo pongo en un papel y luego cuando estoy en el teclado, vuelvo siempre a esa hoja como una guía. Me ayuda mucho escuchar canciones de ese momento, reviven emociones, eso me funciona mucho, ver fotos, todo lo que te remita a ese momento ayuda.

¿Jaime (Bayly) lee tus textos y te va comentando cómo va la novela?

Lo que él hace es motivarme a escribir siempre, a hacerlo lo más real posible, él lee mis novelas recién cuando ya están terminadas.

¿Y te da algunos consejos, te dice qué es lo que se podría mejorar?

Me da todas sus opiniones sinceras y respetuosas, no se mete mucho con el tema del estilo porque es algo personal de cada escritor, pero sí me ayuda. Yo le pregunto un montón también, es un escritor con tanta trayectoria y con las dudas sobre el título del libro me dijo que no tuviera miedo y que lo incluyera. En este oficio es es un tema importante no tener miedo, definitivamente él me ayuda muchísimo.

Silvia Núñez del Arco

Publicó su primera novela en 2010 titulada “Lo que otros no ven”. Dos años después, publicó su segundo libro, “Hay una chica en mi sopa” y en 2013, “El hombre que tardó en ama”. Su cuarta novela fue “Nunca seremos normales”.