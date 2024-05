A una semana de cumplir 80 años, el próximo 24 de mayo, Susana Baca fue dada de alta del hospital Edgardo Rebagliati, tras cinco meses entre cuidados intermedios y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según trascendió, la intérprete de “María Landó” y “Negra presuntuosa” se encuentra en su departamento de Chorrillos y una enfermera se encargará de su cuidado. La familia no ha dado detalles de cómo se encuentra la cantante, pero se sabe que superó los males que la llevaron a estar en estado grave y deberá seguir los estrictos consejos de su médico para lograr su recuperación total.

Baca, en febrero último, para el Día de la Amistad, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encontraba internada en el hospital.

“He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí”, escribió la ganadora del Grammy y Latin Grammy.