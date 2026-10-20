La aventura de Ulises, los dioses del Olimpo y las criaturas de la mitología griega llegará al teatro en una versión musical infantil de La Odisea. Bajo la adaptación y dirección de Gloria María Solari, el espectáculo combina teatro, música y danza para llevar al público a un viaje lleno de fantasía y emoción, y acercar a nuevas generaciones a uno de los grandes clásicos de la literatura universal.

El espectáculo, bajo la autoría y dirección general de Gloria María Solari, contará con la participación del coro infantil de Lima Metropolitana “Música para Crecer” dirigido por el maestro Armando Vértiz, que compartirá escena con los alumnos de la escuela Escena Perú de Gloria María Solari. Los jóvenes intérpretes darán vida a los personajes de esta aventura épica a través de una puesta en escena que combina talento, creatividad y formación artística.

La música tendrá un papel protagónico, compuesta por Gloria María Solari y producida por Franjo Antich; el fin de la guerra de Troya, la partida a Ítaca, la furia de Poseidón, el Cíclope y cada fantástico mundo va musicalizado. La unión de las voces con el teatro y la danza enriquecerá la puesta en escena y ofrecerá al público una experiencia artística que fomenta la sensibilidad, la imaginación y el acercamiento de los niños a las artes escénicas.