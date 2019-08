Yero Chuquicaña: "No hay nada más terrorífico que el terror social"

Síguenos en Facebook

Yero Chuquicaña ha publicado un libro de cuentos donde el terror y la ironía transitan como dos corrientes gemelas que divierten, sorprenden e inquietan en cada página.

Conversamos con el escritor y el redactor cultural de Correo sobre Peruanos de segunda mano (Aletheya, 2019) y sus nuevos proyectos literarios.

En el cuento Peruano de segunda mano, que da título al libro, vuelves a Ilo y sus divisiones, tanto territoriales como sociales, y se percibe un grado de nostalgia. ¿El puerto siempre será un campo de escritura para ti?

Ese cuento estaba pendiente desde el 2016, tuvo varias revisiones desde entonces. La primera vez que lo terminé era un solo párrafo duro, sin separaciones. Es la historia que une, o lanza guiños, a mis otros cuentos de la primera etapa. Es un buen punto de partida para quien no leyó nada de mí antes, o para quien sí lo hizo y quiere leer algo más. Pero no he vuelto a pensar en Ilo desde ese relato. Creo que aún hay temas pendientes. Quizá una mirada diferente, desde el presente, ya no tanto desde el pasado y la nostalgia.

El humor es algo que atraviesa la mayoría de los cuentos, a pesar de que se narran tragedias. ¿Cómo trabajas esta dimensión en tus cuentos?

Es un humor retorcido en algunos casos, y en otros roza lo absurdo. Es divertido casi siempre, porque si los personajes atraviesan dificultades todo el tiempo, ¿qué más podría suceder? El camino que queda para mí es la risa. De otra forma, la narración se volvería monótona y al final solo tendría un testimonio crudo y puro.

Además, los personajes caminan hacia un desenlace desventurado, como en los cuentos de Ribeyro. Sin embargo, hay un tono distinto, un tipo de resignación menos pesada...

Exacto, reímos o nos sobrecogemos con lo que pasa, ¿y las personas qué? Pareciera que en algunos casos sospechan de su propio final, con ese narrador en segunda persona que les recuerda su condición actual, como si fuera la voz de su conciencia. Pero es la voz del narrador haciendo de las suyas. Así que no hay a dónde escapar. Antes de que puedan tomar las riendas, el cuento acaba y los personajes, pues se jodieron.

Los cuentos “No puedo dormir” y “Hambre” sueltan unas luces de literatura fantástica. ¿Este corte de la realidad se acopla sin problemas al relatar sobre las experiencias diarias en un país como el Perú?

Fantástico tirando hacia lo terrorífico, siguiendo la temática propuesta por el libro. La realidad sigue siendo tan real en cuentos como “Bíceps”, “Tony Montero” o “Perro Malpipa”, pero, además de las risas, hay algo extra que rompe la rutina y mueve la cotidianidad hacia otra dimensión, donde están los espantos, las pesadillas. Por eso, no hay nada más terrorífico que el terror social.

¿Has intentado escribir una novela o seguirás explorando el cuento?

Los cuentos se van haciendo cada vez más largos. Es cuestión de tiempo y todo parece indicar que seguiré con la novela breve, a la par que continúo con los relatos cortos.

Imagino que tu idea sobre la literatura no ha cambiado después de ganar el Premio Nacional de Literatura 2017. Sin embargo, ¿hubo alguna transformación en cuanto a moverse en el mundo editorial, en los espacios culturales en el interior o Lima?

Lima sigue siendo un circuito literario al que no pertenezco, pues vivo y escribo en provincia. Pero los espacios para la difusión de obras literarias se hacen más accesibles para mí desde 2017. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por realizar y mundo editorial por conocer.

PERFIL

Yero Chuquicaña

Escritor y periodista

Nació en Ilo en 1990. Estudió Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín. Publicó el libro de cuentos Taca-Taca.