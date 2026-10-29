ADT sacó las garras en el estadio Unión Tarma y tumbó a CD Moquegua en un duelo de vida o muerte. El Vendaval Celeste hizo respetar la casa y consiguió tres puntos de oro para salir de la zona roja.

Desde el pitazo inicial, los tarmeños adelantaron sus líneas y arrinconaron a un rival que apostó por el cerrojo defensivo. A los 19’, Juan David Lucumí abrió la cuenta desde los doce pasos, por el penal cobrado luego de una mano de Nicolás Amasifuén dentro del área.

La visita sufrió otro golpe a los 42’, cuando Cristian Enciso vio la roja por una falta antideportiva contra Said Peralta. MOquegua jugaría entonces con 10 hombres.

En el complemento, ADT no terminó de liquidar el partido pese a jugar con superioridad numérica. Sin embargo, a los 65’, Alejandro Ramos metió un centro preciso y Peralta ganó por arriba para clavar el segundo de un cabezazo letal. Lucumí y Aldair Rodríguez tuvieron opciones para ampliar la ventaja, pero fallaron en la definición.

El “Chino” celebra

El “Vendaval” sopló fuerte y el DT Víctor Rivera sacó pecho tras el 2-0 ante CD Moquegua. “Ganamos bien, superando tantas horas de viaje, pero mis jugadores respondieron de la mejor manera. Triunfo con dos golazos”, destacó el “Chino”.

El estratega pidió ir paso a paso para escapar definitivamente del fantasma de la baja. “Tenemos un plantel para sostener la diferencia y vine porque sabíamos que íbamos a salir. Gracias a la afición por el respaldo”, remarcó.