Las últimas horas de angustia en La Perla de los Andes. Hoy ADT se juega la permanencia en la Liga 1 en una auténtica final ante Cusco FC.

Desde las 3:15 de la tarde, el Vendaval Celeste saltará al gramado del mítico estadio Inca Garcilaso de la Vega con la misión de cerrar la temporada sin sobresaltos y seguir en la máxima categoría.

Lo que le conviene

El equipo de Víctor Rivera llega con 31 puntos y ocupa el puesto 15 del acumulado. La consigna es clara: sumar para asegurar su continuidad. Un triunfo le permitirá alcanzar las 34 unidades, mientras que un empate también le alcanza para mantener la categoría, de acuerdo con el escenario planteado para esta última jornada.

El Chino Rivera apuesta por un 4-2-3-1 combativo para frenar la maquinaria del Dorado. Enfrente estará un Cusco FC que marcha sexto con 51 puntos y ya tiene asegurada su clasificación a un torneo internacional. Además, tendrá dos rostros conocidos por la hinchada tarmeña: Gu Rum Choi, recordado por anotar el penal decisivo que dio a ADT el título de la Copa Perú 2021, y el arquero Pedro Díaz.

El equipo

El “Chino” Rivera prepara un once que estaría integrado por Carlos Solís: Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Pereyra y Orlando Núñez; Luis Pérez y Ángel Ojeda; Juan Lucumi, Aldair Rodríguez y Joao Rojas; y Said Peralta.

Javier Rabanal contará con Pedro Díaz, Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, José Zevallos, Diego Soto, Jean Carlos Montaño, Lucas Colitto, Iván Colmán, Nicolás Silva, Facundo Callejo, Andy Vidal, Álvaro Ampuero, Gu Rum Choi, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Miguel Silveira, José Alí, Joel Herrera y Juan Manuel Tévez.

Los locales buscarán cerrar el Clausura con el equipo que le permitió asegurar su boleto internacional. ADT, en cambio, debe defender la categoría.