El ADT de Tarma no tira la toalla y afina la estrategia para afrontar sus últimas cinco batallas en el Torneo Clausura. El “Vendaval Celeste”, que atraviesa una campaña complicada, todavía tiene margen para cambiar su destino y mantenerse en la Liga 1. Con 97 años de historia, el “Equipo del Pueblo” busca recuperar el protagonismo que necesita en este tramo decisivo.

El plantel y el comando técnico trabajan a doble esfuerzo, conscientes de que cada punto puede valer oro. No hay espacio para pestañear: la consigna es jugar cada partido como una final, con garra, actitud y contundencia frente al arco rival.

El calendario aprieta. Este viernes 23 de octubre visitará a Atlético Grau en Piura; el miércoles 28 recibirá a CD Moquegua en Tarma y el 31 chocará con Comerciantes Unidos en Cutervo. Luego, el 7 de noviembre jugará en casa ante Sporting Cristal y cerrará el 14 frente a Cusco FC, en la Ciudad Imperial.

Lo que debe es ganar los dos encuentros de local y rescatar puntos como visitante para asegurar la permanencia.