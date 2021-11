La fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 de noviembre están a punto de iniciar y la selección peruana tuvo buenas noticias, puesto que muchos jugadores que estaban lesionados se recuperaron. El caso de Aldo Corzo es un ejemplo y su regreso le ha dado tranquilidad al comando técnico encabezado por Ricardo Gareca.

El lateral derecho incluso jugó la última fecha de la Liga 1 con Universitario y aseguró estar en perfectas condiciones para jugar con la ‘Blanquirroja’. “Estoy bien físicamente, al 100 %. Me recuperé bien y siento que estoy a la altura de los partidos que vienen”, expresó el futbolista en entrevista con RPP.

“Tenemos que obtener los seis puntos (duelos ante Bolivia y Venezuela). Hay mucha expectativa por ello, vamos con todo, pero respetando nuestro estilo de juego. Perú siempre sale a ganar los partidos, con un plan distinto en cada uno. No debemos volvernos locos, sino ser inteligentes”, agregó.

De la misma forma, Aldo Corzo resaltó la participación de Jhilmar Lora en el cotejo ante Argentina, en el cual tampoco pudo estar Luis Advíncula por lesión. “Creo que no desentonó y estuvo a la altura del encuentro en el Monumental”, señaló.

Finalmente, el lateral indicó que no tiene un destino seguro de cara al 2022 hasta este momento. “No sé si me quedaré en Universitario. Voy a conversar con la gente y ahí se tomará una decisión. Siempre estaré dispuesto a escuchar a la ‘U’. Siempre están las ganas se seguir”, confesó. Recordemos que su contrato en tienda crema acabará el 31 de diciembre de este año.

Sobre Alianza Lima y la San Martín

Aldo Corzo también fue consultado por el gran número de contagios en Alianza Lima, aunque trató de evitar el tema. “No me meto en la vida privada de nadie y no hay que juzgar. No puedo opinar sobre algo que no sé, porque no se sabe la razón de tantos infectados y no podría referirme a ello”, aseveró.

Caso contrario fue para referirse a la San Martín, su exequipo que perdió la categoría. “Es triste lo del descenso. Es un equipo que siempre ha sido muy ordenado y que tiene las cosas claras. Yo crecí mucho ahí, la verdad es que me apena. Ojalá vuelvan pronto a primera división”, sentenció.