​Alejandro Hohberg reveló qué sintió al no ser convocado a la selección peruana

Alejandro Hohberg, quien viene realizando una gran campaña en Universitario de Deportes, donde es pieza clave en el once titular de Ángel Comizzo, era uno de los voceados para integrar la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Uruguay, algo que finalmente no sucedió.

En una entrevista para ESPN Perú, el atacante crema, nieto del histórico futbolista uruguayo Juan Eduardo Hohberg, señaló que no se desanimó al no ser considerado por Ricardo Gareca y que se propuso seguir destacando en el campeonato local con el fin de abrirse una chance para integrar el elenco nacional.

"Mantengo la ambición de volver a la selección. Lo más lindo es ser convocado y ser parte de la selección, que pasa un momento dulce y todos quieren estar", afirmó Hohberg.

Asimismo, reveló que "cuando no me vi en la lista de convocados, me puse el chip de seguir manteniendo el nivel. Sé que me estoy jugando cosas importante en la 'U'".