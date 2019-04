​Juega en Armenia y sueña defender a Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Síguenos en Facebook

Alex Magallanes Broggi, futbolista peruano que actualmente milita en el FC Gandzasar Kapa de Armenia, expresó su deseo de formar parte de la selección peruana que en junio próximo disputará los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Lo que me motivó venir a Europa fue porque va haber una Sub-23. A mí me gustaría jugar los Panamericanos Lima 2019 y ojalá que el profesor Nolberto Solano me pueda tener en cuenta. Considero muy importante tener el roce internacional y mi club está dispuesto a darme el permiso para jugar por mi selección", señaló a Ovación el defensor de 22 años, formado en Alianza Lima y con pasado en Unión Comercio, La Bocana y Atlético Grau.

Sobre la Liga de Armenia, señaló que a su parecer es más competitiva que la peruana, pues "hay más orden y rapidez", además que se basa en "jugar en primera y correr todo el partido".

"Es un campeonato más competitivo que el peruano porque hay más orden y rapidez. Además, tienes que jugar en primera y correr todo el partido. El fútbol de aquí es más táctico y no hay tanto roce. La única diferencia está en el hincha, porque acá no son tan pasionales como en Sudamérica", afirmó el hijo del exfutbolista Alex Magallanes Jaimes.

"Acá hay buenos estadios, incluyendo a los campos sintéticos. A cambio, en Perú, no le hacen mantenimiento. En Armenia hay dos Divisiones: La primera es la Liga Premier y la segunda es la Primera Liga. Y con respecto a la primera, los tres primeros puestos tienen opción de jugar el repechaje de la Champions League y los dos que siguen tienen las mismas posibilidades en la Europa League", agregó.

Por otro lado, indicó que viene siguiendo la campaña de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, quedando decepcionado por el rendimiento de Alianza Lima.

"Vi algunos partidos, pero en especial he seguido a Alianza, que me sorprende que no tenga idea de juego y que ya no cuente con la suerte que tenía con (Pablo) Bengoechea. Ahora quedan muy mal parados en defensa. Vi el clásico y se salvaron de recibir más goles", detalló.