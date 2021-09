La periodista deportiva Alexandra Hörler no ha sido ajena a las respuestas de los futbolistas de la selección peruana Renato Tapia, Pedro Gallese y Christian Ramos por el comentario que soltó el ‘Chorri’ Palacios luego que Perú perdiera ante Uruguay en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Con todo el respeto que merecen todos los jugadores de la sele, pues lo dejan todo, nos llevaron al mundial y se agradece, pero no pueden picarse por un análisis que no sea grato para ellos. Menos si viene de alguien como el Chorri. Es parte de. La crítica no es mala. La falta de respeto, sí”, comentó Hörler en su cuenta oficial de Twitter.

Alexandra Hörler dispara contra Tapia, Gallese y Ramos por referirse al ‘Chorri’. Foto: Twitter/@alexandrahorler

Asimismo, la periodista deportiva le respondió a un usuario que recriminó que Palacios diera su opinión antes que la ‘Bicolor’ dispute los dos partidos restantes de la triple fecha.

“El problema es que estamos en pleno proceso, con 2 partidos por delante. Acaso le costaba algo decirlo luego? Hay códigos en el fútbol”, señaló el usuario.

A lo que Hörler respondió: “Después del partido, todos los programas hacen análisis y se debate y muchas veces toca criticar. Pero se hace con respeto. No se trata de dejarlo para después, las críticas pueden ser constructivas si son respetuosas y el otro lado las toma con madurez”.

¿QUÉ DIJO EL ‘CHORRI’ PALACIOS?

Recordemos que, el ‘Chorri’ se pronunció en Twitter tras el empate de la selección peruana frente a Uruguay. “No se ha conseguido el resultado que se esperaba, un empate en casa es como una derrota porque en casa se tiene que ganar”, indicó a Ovación. Además, el exfutbolista aseguró que algunos jugadores como Paolo Guerrero y Edison Flores no estuvieron en su nivel.

Estos comentarios no habrían sido de agrado de algunos seleccionados, quienes respondieron a Palacios. Renato Tapia por ejemplo le respondió: “Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”.

Mientras que, el portero Pedro Gallese también se unió a lo dicho por Renato Tapia y respondió la publicación. “Increíble pero para qué gastarse, hay que seguir concentrados para seguir con nuestra ilusión de ir a otro Mundial”.

En tanto, el defensa Christian Ramos fue más contundente: “Tenemos al enemigo en casa”.