Alexandra Horler: "La selección peruana ya no es un equipo que ratonea"

Síguenos en Facebook

Alexandra Hörler, una periodista que a lo largo de los años ha sabido mantenerse incólume en esta profesión, nos habla de su pasión, el fútbol, y le da una mirada crítica al periodismo deportivo. Además, se estrena con el programa digital Lado B, que saldrá hoy a las 3:00 p.m. en el Facebook oficial del diario El Bocón.

Seguirás en el rubro de deportes...

Estoy buscando continuar en televisión. Me encantaría seguir en deportes. Yo he hecho muchas cosas, he hecho prensa; de hecho, soy periodista y mi pasión es el deporte. Lo que hace levantarme feliz y tener esa adrenalina a la que soy adicta es el deporte.

¿A causa de qué llegaron las críticas cuando dejaste el periodismo deportivo?

Las críticas vinieron cuando decidí probar en el rubro de espectáculos. Me desconecté un año y la gente comenzó a decir que cómo haría eso, que es tele basura, etc. La verdad, lo mío, definitivamente, siguen siendo los deportes. Pero no me arrepiento, fue una experiencia enriquecedora.

¿Quizá por esa razón venían las críticas?

Sí, quizá. La gente decía que era televisión basura.

¿Y tú consideras que es televisión basura?

Si nosotros consideramos que eso es televisión basura, entonces tendríamos que considerar que tenemos un público que también se define con el mismo término, porque son los que lo consumen y le dan rating. Por otro lado, se debería tratar de aportar con temas que eduquen o, al menos, no llenarle la cabeza con ideas contrarias a los valores y principios.

¿Cómo inicia tu pasión?

Crecí entre hombres. Eran como quince hombres y desde muy chica no me quedaba en mi casa jugando con barbies, sino que íbamos al parque a jugar fulbito.

¿Jugabas fulbito?

Entre comillas. Le metía tacles a todos. Jugaba de lateral, tacle para todos (se ríe). Así empezó.

¿Desde que elegiste la carrera, nunca dudaste?

Sí tuve dudas y muchas, pero más por el tema del contexto. Las oportunidades no eran grandes. Me gustaba mucho el periodismo de investigación.

¿Hincha de qué equipo eres?

Esa es la pregunta que me han hecho desde el día uno. La verdad, no quiero recibir botellazos en los estadios.

¿Eres hincha de la “U” o de Alianza?

¿Por qué dos? Puede entrar “Muni”, Boys y Cristal. De uno de esos cinco equipos.

¿Qué mirada le darías a la actualidad de la selección peruana?

Creo que la selección hizo un muy buen mundial. La capacidad de los muchachos de jugar de tú a tú para mí es digno de destacar. Ya no somos el equipo que ratonea, ahora proponemos y me parece que esa imagen la dejó en el Mundial.

¿Contra Dinamarca pudimos haber ganado?

Se perdió el penal y le hicimos un buen partido. Y ni hablar del partido contra Francia, le complicamos el encuentro.

¿Hoy somos más competitivos?

Yo veo más calidad en la cancha. Nos falta cambios y no solamente con Guerrero en la delantera. Además, cuando no está Yotún, yo siento que hay un vacío muy grande, porque no hay quien te saque los pases filtrados. Yotún es capaz de romper líneas y no todos tienen esa capacidad. Me parece que en la defensa estamos más fuertes.

Le sigo reclamando concentración y eficacia. ¿Concuerdas?

Eso es un trabajo de técnica: fallar el penal, como lo hizo Cueva. Llegamos hasta el área y no definimos bien; eso es una cuestión de técnica. Se tiene que trabajar mucho en definición.

¿Una virtud que debe tener el periodista?

Un periodista tiene que ser buena persona. No puedes perder la empatía, que es el fondo de esta profesión. Segundo, tiene que tener mucha ética, y tercero, mucha pasión y paciencia.

¿Tres jugadores que te han fascinado?

Andrea Pirlo, por él comencé a ver fútbol cuando era chica, era impresionante cómo jugaba; Ronaldinho; y no voy a ser mezquina para dejar a los de ahora, voy a elegir a Messi. Si pudiera meter a un cuarto, pondría a Gianluigi Buffon.

Datos

- 24 años tenía cuando se inició en la televisión, en CMD (2009).

- En 2007 tuvo su primera experiencia en prensa escrita en la revista Privée.

- En 2014 entrevistó al campeón mundialista Cafú cuando cubría el Mundial.

Perfil

Periodista deportiva. Graduada de la Universidad de Lima, donde además estudió Psicología. Ha conducido cinco programas deportivos en TV.