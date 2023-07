Con la participación de los campeones y subcampeones de las provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascope y Virú se disputará la etapa departamental de la zona costa de la Copa Perú.

El inicio está previsto para este domingo 9 de julio, donde los participantes buscarán los dos cupos para disputar la final con los cuadros del ande liberteño.

Clasificados

Se trata de Alfonso Ugarte (Trujillo), Defensor Porvenir (Trujillo), Atlético Verdún (Pacasmayo), Agrosa Cultambo (Pacasmayo), Magaru (Ascope), Ángel Avilés (Ascope), San Vicente (Chepén), Juventud Unión Chequén (Chepén), Deportivo El Inca (Virú) y Comunal San José (Virú).

Ugarte y Defensor Porvenir animadores de la Copa Perú. (Foto: Freddy Renfijo)

Los grupos

En la serie A

San Vicente (campeón de Chepén)

Ángel Avilés (subcampeón de Ascope)

Agrosa Cultambo (subcampeón Pacasmayo)

Alfonso Ugarte (campeón Trujillo)

En la serie B

Magaru (campeón de Ascope)

Unión Chequén (subcampeón de Chepén)

Deportivo El Inca (campeón de Virú).

En la serie C

Comunal San José (subcampeón de Virú)

Atlético Verdún (campeón de Pacasmayo)

Defensor Porvenir (subcampeón de Trujillo)

Cabe mencionar que en la semifinal se enfrentarán el ganador del Grupo A vs. el ganador del Grupo B y el segundo del Grupo A vs. el ganador del Grupo C. Los cotejos serán de ida y vuelta, los ganadores clasificarán a la final.

En la zona ande

En la departamental de la zona ande, las escuadras de Unión Huamachuco (Sánchez Carrión), Deportivo Sausacocha (Sánchez Carrión), Unión Pataz (Pataz) y San Pedro del Valle (Pataz) disputarán un cuadrangular en busca de llegar a la final de la departamental.