​Expreparador de arqueros de la selección peruana: "La FPF me puso en una bolsa de basura y me botó"

Síguenos en Facebook

Alfredo Honores, hasta hace poco preparador de arqueros de la selección peruana, habló sobre su salida del comando técnico de Ricardo Gareca tras ser despedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"La Federación me puso en una bolsa de basura y me botó a la avenida Aviación. Si me hubieran dicho hace 6 meses que no iba a continuar, yo miraba la manera de buscar un trabajo porque tengo cosas que pagar. Me terminan echando de mala manera", afirmó Honores en Radio Ovación.

"Me impidieron la entrada a la FPF. ¿Acaso es algo justo que le hagan eso a una persona que trabajó intensamente con mucha profesionalidad? No me querían dejar entrar, es una vergüenza. Esto debe saberlo el presidente Martín Vizcarra, tengo la medalla del Congreso, me voy por la puerta grande. Estuve en todos los logros de la selección", agregó.

Asimismo, indicó que no tiene muchos conocimientos de cómo proceder en la vía legal ante la situación por la que atraviesa.

"No sé qué derechos laborales voy a tener, no entiendo nada de abogacía. Lo único que comprendí en todos estos años es trabajar de la mejor manera con Pedro Gallese, José Carvallo, Carlos Cáceda, entre otros. Di lo mejor para que el pueblo peruano lo disfrute", señaló.

Por otro lado, Alfredo Honores criticó la designación de Óscar Ibáñez como nuevo preparador de arqueros de la selección peruana.

"Me incomoda la llegada de Ibáñez porque estuvo como preparador de arqueros en la era Markarián y Raúl Fernandéz fue un desastre. No tenemos nada que envidiar a los argentinos. No he conversado con Ricardo Gareca, pero lo quiero mucho. Me parece que se lo comieron. El enemigo de un peruano es otro peruano", aseguró.