No van más. Kevin Quevedo y Wilder Cartagena no renovaron con Alianza Lima y de esta manera quedaron libres a la espera de nuevos horizontes. En diálogo con Radio Ovación, el director deportivo del club, Víctor Marulanda, aseguró que la institución no se encuentra en conversaciones con estos futbolistas.

“Casi todo el segundo semestre del año pasado Alianza quiso renovarle contrato a Kevin Quevedo, pero en este enero no hicimos ninguna gestión por él porque nos focalizamos en otros jugadores por recomendación del técnico y del área deportiva. En este momento Kevin ya es jugador libre”, señaló Marulanda al explicar el alejamiento de Kevin Quevedo.

Posteriormente, en la misma línea, el directivo blanquiazul se refirió a la salida del volante nacional. "Con Cartagena hablamos pero habían más dudas de parte de ellos (su entorno), porque tenían algunas posibilidades para que siga su carrera en el extranjero y finalmente, dentro de todo lo que se evaluó, tampoco se hizo la gestión para renovarle y ahora también es jugador libre”, agregó.

Sin Quevedo y Cartagena, Alianza Lima realiza su pretemporada para la temporada 2020 en Cieneguilla. Los dirigidos por Pablo Bengoechea entrenan con la mira puesta en sus objetivos para la nueva campaña.

Los ‘íntimos’ buscarán cobrarse una revancha en la Liga 1 tras perder el último título nacional y pretenden tener una participación digna en la Copa Libertadores, agrupados junto a Estudiantes de Mérida, Nacional y Racing en la fase de grupos del certamen continental.

Carlos Ascues, Josepmir Ballón, Alexi Gómez, Steven Rivadeneyra, Alberto Rodríguez, Cristian Zúñiga, Jean Deza y Sebastián Gonzáles Zela son refuerzos confirmados por Alianza Lima.