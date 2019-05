Alianza Lima: Pedro Gallese no descarta dejar club victoriano luego de la Copa América

Gallese no confirma permanencia en cuadro blanquiazul

En veremos. En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la posible salida de Pedro Gallese de Alianza Lima. Tras la irregular campaña del cuadro íntimo en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura, el arquero explicó su presente y su futuro en la institución.

“Tengo contrato con Veracruz hasta junio del próximo año y mi vínculo con Alianza acaba en diciembre. Hay una cláusula que me permite salir después de la Copa América, pero eso lo está viendo mi representante. Yo estoy tranquilo, porque solo me enfoco en el equipo”, declaró el arquero blanquiazul en rueda de presa.

Cabe señalar que dicha cláusula de salida solo podrá activarse si recibe una oferta del extranjero, pues se ha estipulado que Gallese no podrá jugar por otro club nacional.

ESTÁ TRANQUILO

Asimismo, el portero indicó que su decisión de jugar por Alianza Lima se debió a retos profesionales, pues la idea de participar en un torneo internacional fue su prioridad.

“Nunca perdí la titularidad en Veracruz; vine a Alianza por la Libertadores, porque me gustó el reto. Lamentablemente no pasamos a la siguiente fase, pero me quedo tranquilo con lo que demostré”, señaló.

Con calma

Gallese toma tranquilo su convocatoria a la Blanquirroja y espera recuperar su nivel para cumplir un buen rol.