Víctor Hugo Marulanda dio a conocer que no seguirá como director deportivo de Alianza Lima este domingo, horas después de la confirmación del descenso del cuadro victoriano en la Liga 1.

“Mi continuidad no está porque no logro los resultados, me duele mucho por el reto que tenía”, señaló en comunicación con Gol Perú.

“No tengo cara, me da pena, tengo que pedirle perdón a la gente. Tengo que admitir con mucha humildad que me equivoqué. Invito a la gente a que haga un alto en el camino, se debe hacer un cambio por completo. Hay cambios, pero la gente no conoce esa parte”, agregó en el programa ‘Tiempo Extra’.

“Estoy pasando el informe. Yo siempre he dicho que trabajo por objetivos. Cuando uno no lo logra, es difícil. Tengo un contrato por varios años, así estaba estipulado el proyecto. Pero cuando llegas a estos momentos, es difícil. Tengo una reunión con el directorio, no debo seguir”, indicó.

Marulanda también confirmó que Alianza Lima reclamó los puntos de su partido ante Sport Huancayo y espera una respuesta de la FPF. “Ya son temas de la parte administrativa y legal”, señaló.

“Esto es alto rendimiento, si la parte deportiva no cumplió, la parte administrativa y legal se tiene que cumplir. Alianza entregó en su momento todo”, afirmó.