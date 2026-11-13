Uno de los partidos más atractivos de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027 se jugará este sábado 14 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, se medirá ante la Universidad de San Martín de Porres (USMP), actual subcampeón del torneo, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos de los principales candidatos a pelear por el título esta temporada.

Ambos equipos llegan invictos a la quinta fecha, aunque con realidades distintas en la clasificación. San Martín comparte el liderato con Universitario de Deportes, con 12 puntos, mientras que Alianza Lima ocupa el tercer lugar con 10 unidades. Las blanquiazules tienen la oportunidad de escalar a la primera posición si consiguen una victoria por 3-0 o 3-1, aunque también estarán pendientes del resultado entre Universitario y Regatas Lima, que se medirán el domingo.

El encuentro tendrá un ingrediente especial: será un nuevo capítulo de la rivalidad que ambos equipos han construido en las últimas temporadas. Su último enfrentamiento fue en la final de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, cuando Alianza Lima se impuso por 3-2 en el tercer partido de la serie. Las blanquiazules sellaron el triunfo en un dramático quinto set (15-13), resultado que les permitió conquistar su tercer título nacional consecutivo y alcanzar su sexta corona de Primera División.

Alianza Lima lleva la ventaja en los últimos enfrentamientos

Los antecedentes también reflejan la intensidad de esta rivalidad. En los últimos diez encuentros por la Liga Peruana de Vóley Betsson, Alianza Lima registra seis victorias frente a cuatro de San Martín. Cuatro de estos compromisos correspondieron a instancias decisivas de las finales nacionales: tres partidos de la definición de la temporada 2025-2026 y el tercer encuentro del play-off por el título de la campaña 2024-2025.

La superioridad blanquiazul también se hizo sentir en el plano internacional. En febrero de este año, ambos equipos se enfrentaron dos veces por el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026, con victorias de Alianza Lima por 3-1 tanto en la fase de grupos como en el partido por el tercer lugar. De esta manera, las íntimas acumulan ocho triunfos frente a cuatro de las santas en sus últimos 12 enfrentamientos, considerando ambas competiciones.

Dos equipos con un buen presente

San Martín buscará prolongar su buen inicio de temporada. Las dirigidas por Martín Ambrosini han ganado sus cuatro partidos y suman 12 puntos, con 12 sets a favor y apenas uno en contra, cedido ante Deportivo Soan. En su última presentación, derrotaron por 3-0 a Deportivo Wanka (25-20, 25-19 y 25-10). La armadora mexicana Paola Rivera, elegida la mejor jugadora del encuentro, es una de las figuras del equipo, junto con Emily Zinger, Brenda Lobatón y Angélica Aquino.

Alianza Lima, por su parte, llega tras superar por 3-1 a Géminis en un encuentro que no inició de la mejor manera. Luego de ceder el primer set, las blanquiazules lograron remontar y quedarse con los tres parciales siguientes. La rumana Ioana Baciu fue la máxima anotadora del equipo con 20 puntos. En lo que va del campeonato, también destacan Ysabella Sánchez, principal anotadora aliancista con 64 puntos, y Flavia Montes, quien registra nueve puntos de bloqueo.

Con dos equipos que todavía no conocen la derrota, el antecedente de una final que se resolvió en el quinto set y el liderato en juego, Alianza Lima y San Martín prometen protagonizar uno de los partidos más emocionantes de esta quinta jornada. El encuentro será transmitido en vivo el sábado a las 7 p.m. a través de la página oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson y por Latina (canales 2 y 702 HD en Movistar - 192 SD y 1992 HD en DIRECTV).