Alianza Universidad vs. San Martín EN VIVO Liga 1 Torneo Clausura

Alianza Universidad vs. San Martín jugarán este domingo por la fecha 8 de la Liga 1 Torneo Clausura desde las 3:00 p.m. en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Este choque no será transmitido porque el cuadro local no tiene acuerdo con la televisora oficial del torneo peruano. Pero aquí puedes seguir el minuto a minuto, incidencias, goles, resultados y videos de este choque.

Alianza Universidad y San Martín son dos equipos que llegan necesitados de triunfos, pero uno con mayor urgencia que el otro. Ambos suman 9 puntos en este segundo certamen, pero mientras que los blaugranas quieren un cupo a la próxima Copa Sudamericana, los 'santos' urgen de sumar para alejarse de la zona de descenso.

Sport Boys ganó este sábado y eso preocupa demasiado a la Universidad San Martín que, por diferencia de goles, arrancará el partido en zona de descenso. Por ello, el equipo de Carlos Bustos necesita ganar, ganar y ganar. No le queda de otra ahora que la situación se puso tensa.

El equipo de Rony Revollar viene de una derrota ante Universitario en casa y luego un empate sin goles ante Pirata FC, dos resultados que los han llevado al décimo lugar en la tabla de puntaje acumulado pero aún con chances de pelear un cupo a un torneo internacional.

Mientras que los 'santos' no saben de triunfos desde el 21 de julio cuando, por la fecha dos del Torneo Clausura, derrotaron 2-1 a Real Garcilaso. Luego llegaron tres empates, dos derrotas y la remontada de Sport Boys que ahora sí ya empezó a preocupar en demasía.

Alianza Universidad vs. San Martín | Aquí se jugará el partido