​André Carrillo: "Si no sigo en el Al-Hilal me gustaría volver a Portugal"

André Carrillo se encuentra en Madrid junto con su representante analizando ofertas de clubes europeos, previo al inicio de la Copa América.

El delantero de la selección peruana manifestó que su presencia en dicho torneo, de integrar la lista final del técnico Ricardo Gareca, está confirmada.

"Estoy completamente recuperado para la Copa América y estoy seguro de que haremos un buen papel", reveló a Radio Ovación.

Carrillo, además, habló sobre su continuidad en Al-Hilal de Arabia Saudita.

"Me gustaría seguir, pero no solo depende mí, sino también de Benfica, club dueño de mi pase. Mi agente tiene una reunión pronto con el presidente de Benfica porque, si no es Al-Hilal, me gustaría volver a Portugal", señaló.