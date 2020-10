La fiesta por la victoria de Barcelona (5-1) ante Ferencváros por la Champions League ha dejado una resaca desagradable para Antoine Griezmann, quien ha calificado como racismo algunas de las frases utilizadas por un diario español para referirse a la brillante actuación de Ansu Fati.

El periodistas Salvador Sostres, columnista de ABC, utilizó algunas frases polémicas para describir la velocidad de Ansu Fati y Antoine Griezmann no dudó en condenarlas. “Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación”, compartió el ‘Principito’, desde sus redes sociales.

La crónica de ABC en uno de sus párrafos describía los siguiente: “Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: «¡Agua, agua!», anunciaba que la Guardia Urbana había llegado”.

“Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio”.





Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

A través de su cuenta en Twitter, el francés respondió a estas polémicas frases y ya ha tenido la repercusión necesaria: más de mil respuestas, 22 mil retweets y 61 mil ‘me gusta’. La mayoría ha aplaudido la defensa del jugador al canterano del Barcelona.