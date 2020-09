Antoine Griezmann tuvo su primera temporada con camiseta de FC Barcelona y, pese a que no brilló como lo hizo en Atlético de Madrid, el francés no se ve fuera del club azulgrana. Es más, el delantero se mostró ilusionado de cara al siguiente curso, a hora con Koeman en el banquillo.

“¿Si mi futuro está en el Barcelona? Sí, no sé por qué la gente inventa destinos para ver si algún día van a acertar. Pero ahí estoy muy bien, sé que tengo la confianza del club y del entrenador así que estoy bien. Ha sido una temporada muy complicada para todos y aquí volvemos a empezar”, aseguró Griezmann, en diálogo con M6, luego del partido de su selección ante Croacia, por la Liga de Naciones.

Asimismo, el delantero se mostró entusiasmado por conocer el flamante entrenador del Barcelona y reunirse con sus compañeros. “Fue una temporada muy complicada para todos. Empezamos de nuevo. Tengo muchas ganas de conocer al nuevo entrenador Ronald Koeman. Ya he hablado con él por teléfono antes, pero no es lo mismo cara a cara. No puedo esperar a encontrar a los compañeros de equipo”, comentó.

#EXCLUSIF ⚽⚽: "Ça va venir avec Leo ! Je suis très bien au Barça." Les premiers mots d’Antoine Griezmann depuis l'annonce que Lionel Messi reste au FC Barcelone.



Propos recueillis par @PhilSANFOURCHE @martingabriels et @jhababou ⚽@AntoGriezmann #Messi pic.twitter.com/TfBhGRYc3w — M6info (@m6info) September 9, 2020

Por último, Antoine Griezmann -fichado por Barcelona hasta mediados del 2024, procedente de Atlético de Madrid- manifestó su intención de levantar trofeos, luego de una reciente campaña muy discreta. "Quiero hacer todo lo posible para ganar trofeos, porque ha sido una temporada en blanco. Había sido un tiempo muy largo para el Barcelona. Quiero ayudar a mis compañeros a ganar ", sentenció.