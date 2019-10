Pelean por quedarse en primera: San Martín, Boys, UTC, 'Muni' y sus puestos en la zona 'Roja'

Síguenos en Facebook

Pirata FC, San Martín, Sport Boys, UTC y Deportivo Municipal se encuentran comprometidos en la tabla del acumulado, a falta de cinco fechas para el término del Torneo Clausura. Salir de la zona 'Roja' del descenso es su principal objetivo.

El mayor riesgo es para Pirata FC, colero absoluto de la clasificación general de la campaña con solo 21 puntos. Hace fechas que no muestra recuperación y todo haría indicar que descendería.

San Martín y Sport Boys, empatados con 26 unidades en total, se encuentran en una reñida pelea por dejar la zona de descenso cuando solo quedan quince puntos en juego.

UTC de Cajamarca (15°) y Deportivo Municipal (14°), que registran 31 enteros, siguen complicándose mientras albos y rosados consiguen mejores resultados en el Clausura.

A continuación, revisa todos los partidos que le quedan a los mencionados conjuntos en el último certamen de la Liga 1.

Pirata FC:

Pirata FC vs. César Vallejo

Cantolao vs. Pirata FC

Pirata FC vs. Municipal

Ayacucho FC vs. Pirata FC

Pirata FC vs. UTC

Sport Boys:

Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys

Sport Boys vs. Melgar

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Sport Boys vs. Binacional

Sport Huancayo vs. Sport Boys

San Martín:

San Martín vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. San Martín

San Martín vs. Cantolao

Municipal vs. San Martín

San Martín vs. Ayacucho FC

UTC de Cajamarca:

UTC vs. Ayacucho FC

UTC vs. Unión Comercio

Real Garcilaso vs. UTC

UTC vs. Universitario

Pirata FC vs. UTC

Deportivo Municipal:

Real Garcilaso vs. Municipal

Municipal vs. Universitario

Pirata FC vs. Municipal

Municipal vs. San Martín

Carlos A. Mannucci vs. Municipal

Liga 1 | Tabla del acumulado: