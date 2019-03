Atleta paralímpico que se impulsa con los brazos emociona a Usain Bolt (VIDEO)

Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, elogió la hazaña de su compatriota Kirk Wint, quien completó 50 metros corriendo con las manos para alcanzar la medalla de plata.

Recordemos que son los Special Olympics donde participan atletas con discapacidad física e intelectual.

El jamaiquino Kirk Wint se impulsó solo con sus manos en 50 metros lisos pues no tiene movilidad en las piernas y se ganó las palabras de Bolt.

El atleta olímpico especial jamaicano Kirk Wint ganó la medalla de plata en 50m en los Special Olympics World Games en Dubai. Todo el respeto para los olímpicos especiales, escribió Usain Bolt en su cuenta de Twitter al costado de un video.

Kirk Wint Jamaican Special Olympic Athlete won Silver medal in 50m dash at the Special Olympic World Games in Dubai. Respect goes out to all Special Olympian #AnythingIsPossible #DontThinkLimit pic.twitter.com/oqZuRKmgyn

